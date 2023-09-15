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В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак - РИА Новости, 15.09.2023
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14:01 15.09.2023 (обновлено: 14:19 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/krym-1896526132.html
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак - РИА Новости, 15.09.2023
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак
Глава городского округа Судак, расположенного в юго-восточной части Крыма на берегу Черного моря, Константин Рожко отправлен в отставку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:01
2023-09-15T14:19
политика
судак
черное море
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава городского округа Судак, расположенного в юго-восточной части Крыма на берегу Черного моря, Константин Рожко отправлен в отставку, сообщает пресс-служба горадминистрации. Решение принято на внеочередной сессии горсовета. "Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ Судак - председателя Судакского городского совета Рожко Константина Васильевича", - говорится в сообщении. Причина отставки не называется. Его обязанности временно возложены на Дарью Дейнеко. Рожко занимал этот пост с октября 2019 года. В городской округ Судак входит сам курорт, а также близлежащие населенные пункты.
https://ria.ru/20230915/rosaviatsiya-1896470637.html
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политика, судак, черное море, россия
Политика, Судак, Черное море, Россия
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак

В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак Константина Рожко

© Фото : Правительство Республики КрымКонстантин Рожко
Константин Рожко - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Правительство Республики Крым
Константин Рожко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава городского округа Судак, расположенного в юго-восточной части Крыма на берегу Черного моря, Константин Рожко отправлен в отставку, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Решение принято на внеочередной сессии горсовета.
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"Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ Судак - председателя Судакского городского совета Рожко Константина Васильевича", - говорится в сообщении.
Причина отставки не называется. Его обязанности временно возложены на Дарью Дейнеко.
Рожко занимал этот пост с октября 2019 года.
В городской округ Судак входит сам курорт, а также близлежащие населенные пункты.
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