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В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак - РИА Новости, 15.09.2023
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак
Глава городского округа Судак, расположенного в юго-восточной части Крыма на берегу Черного моря, Константин Рожко отправлен в отставку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:01
2023-09-15T14:01
2023-09-15T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава городского округа Судак, расположенного в юго-восточной части Крыма на берегу Черного моря, Константин Рожко отправлен в отставку, сообщает пресс-служба горадминистрации. Решение принято на внеочередной сессии горсовета. "Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ Судак - председателя Судакского городского совета Рожко Константина Васильевича", - говорится в сообщении. Причина отставки не называется. Его обязанности временно возложены на Дарью Дейнеко. Рожко занимал этот пост с октября 2019 года. В городской округ Судак входит сам курорт, а также близлежащие населенные пункты.
https://ria.ru/20230915/rosaviatsiya-1896470637.html
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политика, судак, черное море, россия
Политика, Судак, Черное море, Россия
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак
В Крыму отправили в отставку главу городского округа Судак Константина Рожко