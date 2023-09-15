https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин

Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин

Россия никогда ничего не нарушает и не собирается нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:52

2023-09-15T12:52

2023-09-15T13:05

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

кндр (северная корея)

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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Россия никогда ничего не нарушает и не собирается нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Корея - наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896491761.html

россия

белоруссия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, кндр (северная корея)