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Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
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12:52 15.09.2023 (обновлено: 13:05 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
Россия никогда ничего не нарушает и не собирается нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:52
2023-09-15T13:05
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
кндр (северная корея)
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Россия никогда ничего не нарушает и не собирается нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Корея - наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230915/sotrudnichestvo-1896491761.html
россия
белоруссия
кндр (северная корея)
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин

Путин: Россия будет развивать отношения с КНДР, не нарушая международное право

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Россия никогда ничего не нарушает и не собирается нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Корея - наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - сказал Путин.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Лукашенко высказался о возможном сотрудничестве России, Белоруссии и КНДР
Вчера, 12:11
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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