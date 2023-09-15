https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
Россия никогда ничего не нарушает и не собирается нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:52
2023-09-15T12:52
2023-09-15T13:05
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
кндр (северная корея)
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Россия никогда ничего не нарушает и не собирается нарушать, но будет развивать сотрудничество с КНДР в рамках международного права, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Корея - наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом, мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае не собираемся нарушать, но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений", - сказал Путин.
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россия
белоруссия
кндр (северная корея)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
Путин: Россия будет развивать отношения с КНДР, не нарушая международное право