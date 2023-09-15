https://ria.ru/20230915/kiev-1896606878.html

В Киеве утверждают, что имеют потенциал для превращения в газовый хаб ЕС

В Киеве утверждают, что имеют потенциал для превращения в газовый хаб ЕС - РИА Новости, 15.09.2023

В Киеве утверждают, что имеют потенциал для превращения в газовый хаб ЕС

Украина имеет потенциал для превращения в региональный газовый хаб Европы, есть возможность нарастить объемы голубого топлива в украинских подземных хранилищах... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:27

2023-09-15T18:27

2023-09-15T18:27

экономика

украина

европа

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герман галущенко

николай колесников

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украина имеет потенциал для превращения в региональный газовый хаб Европы, есть возможность нарастить объемы голубого топлива в украинских подземных хранилищах с двух до 15 миллиардов кубометров, заявил министр энергетики Герман Галущенко. "Превращение Украины в газовый хаб Европы - это реальность. У нас огромные перспективы. По состоянию на сегодняшний день европейские трейдеры уже хранят около 2-х миллиардов кубометров газа в наших хранилищах, и мы рассчитываем, что к началу зимы этот объем будет увеличен до 3-х миллиардов", - приводит слова Геращенко пресс-служба в Telegram-канале минэнерго Украины. Он добавил, что в целом Украина готова предоставить иностранным компаниям до 15 миллиардов кубометров подземных хранилищ газа (ПХГ). По его словам, европейские трейдеры продолжают закачивать газ в украинские ПХГ, что свидетельствует об успешной реализации Украиной потенциала превращения в региональный газовый хаб. Как заявлял ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник, Украина надеется стать газовым хабом для Европы, власти предлагают европейским трейдерам использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) по самым низким ценам. Галущенко ранее сообщал, что большинство подземных хранилищ газа стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ.

https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html

https://ria.ru/20230904/gas-1894202556.html

украина

европа

киев

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экономика, украина, европа, киев, герман галущенко, николай колесников, евросоюз, в мире