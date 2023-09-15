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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kherson-1896541762.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.09.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:40
2023-09-15T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230915/poteri-1896539449.html
украина
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в мире, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до 75 украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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