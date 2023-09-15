https://ria.ru/20230915/kherson-1896541762.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.09.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:40

2023-09-15T14:40

2023-09-15T14:40

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230915/poteri-1896539449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины