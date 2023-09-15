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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.09.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:40
2023-09-15T14:40
2023-09-15T14:40
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 75 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230915/poteri-1896539449.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили до 75 украинских военных