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В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников

В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников - РИА Новости, 15.09.2023

В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников

В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:28

2023-09-15T13:28

2023-09-15T15:58

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. X Всероссийская конференция "Юные техники и изобретатели" проходит в пятницу в Доме Союзов, на ней награждают победителей конкурса. "В течение десяти лет почти три миллиона наших школьников приняли участие в этом научном соревновании, почти пять тысяч педагогов за это время показали своё педагогическое, наставническое мастерство", - сказала она журналистам. Казакова также отметила, что на конференции присутствуют школьники из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Собрались ребята со всей страны, из 85 субъектов Российской Федерации, было представлено 800 проектов", - добавил депутат Госдумы Владимир Кононов. Как отметил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, важно ещё на первом этапе поддержать молодых исследователей, чтобы они поверили в себя. "Необходимо создать среду доверия, чтобы исследователь чувствовал себя свободно, и понимал, что от его успеха зависит успех страны", - подчеркну Кабышев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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