Рейтинг@Mail.ru
В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:28 15.09.2023 (обновлено: 15:58 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/izobretatel-1896518177.html
В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников
В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников - РИА Новости, 15.09.2023
В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников
В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:28
2023-09-15T15:58
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867805529_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_f486d9f1f6af3ef01d31a021a10cf09e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. X Всероссийская конференция "Юные техники и изобретатели" проходит в пятницу в Доме Союзов, на ней награждают победителей конкурса. "В течение десяти лет почти три миллиона наших школьников приняли участие в этом научном соревновании, почти пять тысяч педагогов за это время показали своё педагогическое, наставническое мастерство", - сказала она журналистам. Казакова также отметила, что на конференции присутствуют школьники из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Собрались ребята со всей страны, из 85 субъектов Российской Федерации, было представлено 800 проектов", - добавил депутат Госдумы Владимир Кононов. Как отметил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, важно ещё на первом этапе поддержать молодых исследователей, чтобы они поверили в себя. "Необходимо создать среду доверия, чтобы исследователь чувствовал себя свободно, и понимал, что от его успеха зависит успех страны", - подчеркну Кабышев.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867805529_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_88d20e7e7f9a48e02e77a38b596a50cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование

В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников

© iStock.com / HRAUNШкольники на уроке химии
Школьники на уроке химии - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© iStock.com / HRAUN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
X Всероссийская конференция "Юные техники и изобретатели" проходит в пятницу в Доме Союзов, на ней награждают победителей конкурса.
"В течение десяти лет почти три миллиона наших школьников приняли участие в этом научном соревновании, почти пять тысяч педагогов за это время показали своё педагогическое, наставническое мастерство", - сказала она журналистам.
Казакова также отметила, что на конференции присутствуют школьники из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Собрались ребята со всей страны, из 85 субъектов Российской Федерации, было представлено 800 проектов", - добавил депутат Госдумы Владимир Кононов.
Как отметил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, важно ещё на первом этапе поддержать молодых исследователей, чтобы они поверили в себя.
"Необходимо создать среду доверия, чтобы исследователь чувствовал себя свободно, и понимал, что от его успеха зависит успех страны", - подчеркну Кабышев.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторОбществоСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала