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В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников
В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников - РИА Новости, 15.09.2023
В конкурсе юных изобретателей поучаствовали почти 3 млн школьников
В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:28
2023-09-15T13:28
2023-09-15T15:58
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. X Всероссийская конференция "Юные техники и изобретатели" проходит в пятницу в Доме Союзов, на ней награждают победителей конкурса. "В течение десяти лет почти три миллиона наших школьников приняли участие в этом научном соревновании, почти пять тысяч педагогов за это время показали своё педагогическое, наставническое мастерство", - сказала она журналистам. Казакова также отметила, что на конференции присутствуют школьники из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Собрались ребята со всей страны, из 85 субъектов Российской Федерации, было представлено 800 проектов", - добавил депутат Госдумы Владимир Кононов. Как отметил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, важно ещё на первом этапе поддержать молодых исследователей, чтобы они поверили в себя. "Необходимо создать среду доверия, чтобы исследователь чувствовал себя свободно, и понимал, что от его успеха зависит успех страны", - подчеркну Кабышев.
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социальный навигатор, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В течение десяти лет почти три миллиона школьников приняли участие в научном соревновании - Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели", сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
X Всероссийская конференция "Юные техники и изобретатели" проходит в пятницу в Доме Союзов, на ней награждают победителей конкурса.
"В течение десяти лет почти три миллиона наших школьников приняли участие в этом научном соревновании, почти пять тысяч педагогов за это время показали своё педагогическое, наставническое мастерство", - сказала она журналистам.
Казакова также отметила, что на конференции присутствуют школьники из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Собрались ребята со всей страны, из 85 субъектов Российской Федерации, было представлено 800 проектов", - добавил депутат Госдумы Владимир Кононов.
Как отметил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, важно ещё на первом этапе поддержать молодых исследователей, чтобы они поверили в себя.
"Необходимо создать среду доверия, чтобы исследователь чувствовал себя свободно, и понимал, что от его успеха зависит успех страны", - подчеркну Кабышев.