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"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона - РИА Новости, 15.09.2023
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"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона
"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона - РИА Новости, 15.09.2023
"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона
"Аэрофлот" подводит итоги лета. За три летних месяца 2023 года "Аэрофлот" перевез 7,86 миллиона пассажиров, что на 4,4 % больше аналогичного периода прошлого... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:58
2023-09-15T12:58
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МОСКВА, 15 сен — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" подводит итоги лета. За три летних месяца 2023 года "Аэрофлот" перевез 7,86 миллиона пассажиров, что на 4,4 % больше аналогичного периода прошлого года. Самыми популярными направлениями из аэропорта Шереметьево и в обратном направлении стали в России: Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Хабаровск, Самара, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский. Международные направления: Анталья, Стамбул, Ереван, Минск, Ташкент, Баку, Алматы, Бишкек, Хургада, Шарм-эль-Шейх. В топ-5 региональных направлений по количеству перевезенных пассажиров вошли воздушные линии между Санкт-Петербургом и Сочи, Сочи и Уфой, Сочи и Екатеринбургом, Сочи и Казанью, Санкт-Петербургом и Владивостоком. По количеству выполненных из Москвы и обратно перелетов рекордсменами стали: Сочи (3 525 рейсов), Санкт-Петербург (3 142 рейса), Калининград (2 260 рейсов), Екатеринбург (1 780 рейсов) и Казань (1 632 рейса). В пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" традиционно предлагал пассажирам максимальную частоту рейсов по всем внутренним направлениям и продолжил развивать востребованную программу региональных полетов. Благодаря этому у миллионов россиян была возможность с комфортом путешествовать на авиатранспорте к местам отдыха и с деловыми целями. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" подводит итоги лета. За три летних месяца 2023 года "Аэрофлот" перевез 7,86 миллиона пассажиров, что на 4,4 % больше аналогичного периода прошлого года.
Самыми популярными направлениями из аэропорта Шереметьево и в обратном направлении стали в России: Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Хабаровск, Самара, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский. Международные направления: Анталья, Стамбул, Ереван, Минск, Ташкент, Баку, Алматы, Бишкек, Хургада, Шарм-эль-Шейх.
В топ-5 региональных направлений по количеству перевезенных пассажиров вошли воздушные линии между Санкт-Петербургом и Сочи, Сочи и Уфой, Сочи и Екатеринбургом, Сочи и Казанью, Санкт-Петербургом и Владивостоком.
По количеству выполненных из Москвы и обратно перелетов рекордсменами стали: Сочи (3 525 рейсов), Санкт-Петербург (3 142 рейса), Калининград (2 260 рейсов), Екатеринбург (1 780 рейсов) и Казань (1 632 рейса).
В пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" традиционно предлагал пассажирам максимальную частоту рейсов по всем внутренним направлениям и продолжил развивать востребованную программу региональных полетов. Благодаря этому у миллионов россиян была возможность с комфортом путешествовать на авиатранспорте к местам отдыха и с деловыми целями.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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