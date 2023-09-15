https://ria.ru/20230915/itogi-1896505383.html

"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона

"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона - РИА Новости, 15.09.2023

"Аэрофлот" подводит итоги летнего сезона

"Аэрофлот" подводит итоги лета. За три летних месяца 2023 года "Аэрофлот" перевез 7,86 миллиона пассажиров, что на 4,4 % больше аналогичного периода прошлого... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:58

2023-09-15T12:58

2023-09-15T12:58

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МОСКВА, 15 сен — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" подводит итоги лета. За три летних месяца 2023 года "Аэрофлот" перевез 7,86 миллиона пассажиров, что на 4,4 % больше аналогичного периода прошлого года. Самыми популярными направлениями из аэропорта Шереметьево и в обратном направлении стали в России: Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Хабаровск, Самара, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский. Международные направления: Анталья, Стамбул, Ереван, Минск, Ташкент, Баку, Алматы, Бишкек, Хургада, Шарм-эль-Шейх. В топ-5 региональных направлений по количеству перевезенных пассажиров вошли воздушные линии между Санкт-Петербургом и Сочи, Сочи и Уфой, Сочи и Екатеринбургом, Сочи и Казанью, Санкт-Петербургом и Владивостоком. По количеству выполненных из Москвы и обратно перелетов рекордсменами стали: Сочи (3 525 рейсов), Санкт-Петербург (3 142 рейса), Калининград (2 260 рейсов), Екатеринбург (1 780 рейсов) и Казань (1 632 рейса). В пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" традиционно предлагал пассажирам максимальную частоту рейсов по всем внутренним направлениям и продолжил развивать востребованную программу региональных полетов. Благодаря этому у миллионов россиян была возможность с комфортом путешествовать на авиатранспорте к местам отдыха и с деловыми целями. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы