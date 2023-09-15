https://ria.ru/20230915/italiya-1896342405.html

Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир

Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир - РИА Новости, 15.09.2023

Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир

Власти Флоренции хотят запретить увеличивать число сдаваемых туристам через Airbnb квартир в историческом центре, сообщает CNN. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T02:37

2023-09-15T02:37

2023-09-15T02:37

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новости - туризм

туризм

флоренция

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туристы

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Флоренции хотят запретить увеличивать число сдаваемых туристам через Airbnb квартир в историческом центре, сообщает CNN.Закон о запрете краткосрочной аренды жилья планируют принять 20 сентября. С ноября этого года в центре Флоренции будет нельзя регистрировать недвижимость для сдачи ее путешественникам."Мы наблюдаем прогрессирующий рост притока туристов, который стал еще более заметным после пандемии", — заявил мэр города Дарио Нарделла.Закон не запретит сдавать квартиры, краткосрочные контракты на аренду которых уже заключены. Ограничение коснется только новых договоров.

https://ria.ru/20230616/puteshestviya-1878446933.html

флоренция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, флоренция, airbnb, туристы, италия