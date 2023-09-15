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Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир - РИА Новости, 15.09.2023
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Туризм
 
02:37 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/italiya-1896342405.html
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир
Власти Флоренции хотят запретить увеличивать число сдаваемых туристам через Airbnb квартир в историческом центре, сообщает CNN. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:37
2023-09-15T02:37
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туризм
флоренция
airbnb
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Флоренции хотят запретить увеличивать число сдаваемых туристам через Airbnb квартир в историческом центре, сообщает CNN.Закон о запрете краткосрочной аренды жилья планируют принять 20 сентября. С ноября этого года в центре Флоренции будет нельзя регистрировать недвижимость для сдачи ее путешественникам."Мы наблюдаем прогрессирующий рост притока туристов, который стал еще более заметным после пандемии", — заявил мэр города Дарио Нарделла.Закон не запретит сдавать квартиры, краткосрочные контракты на аренду которых уже заключены. Ограничение коснется только новых договоров.
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новости - туризм, туризм, флоренция, airbnb, туристы, италия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Флоренция, Airbnb, туристы, Италия
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир

Власти Флоренции в ноябре запретят увеличивать число сдаваемого туристам жилья

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМост Понте Веккьо через реку Арно во Флоренции
Мост Понте Веккьо через реку Арно во Флоренции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Флоренции хотят запретить увеличивать число сдаваемых туристам через Airbnb квартир в историческом центре, сообщает CNN.
Закон о запрете краткосрочной аренды жилья планируют принять 20 сентября. С ноября этого года в центре Флоренции будет нельзя регистрировать недвижимость для сдачи ее путешественникам.
"Мы наблюдаем прогрессирующий рост притока туристов, который стал еще более заметным после пандемии", — заявил мэр города Дарио Нарделла.
Закон не запретит сдавать квартиры, краткосрочные контракты на аренду которых уже заключены. Ограничение коснется только новых договоров.
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