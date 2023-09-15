https://ria.ru/20230915/italiya-1896342405.html
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир
Власти Флоренции хотят запретить увеличивать число сдаваемых туристам через Airbnb квартир в историческом центре, сообщает CNN. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:37
2023-09-15T02:37
2023-09-15T02:37
туризм
новости - туризм
туризм
флоренция
airbnb
туристы
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/57/1549215754_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_9dc404dfc336fb1092ca2364c4b2f44f.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Флоренции хотят запретить увеличивать число сдаваемых туристам через Airbnb квартир в историческом центре, сообщает CNN.Закон о запрете краткосрочной аренды жилья планируют принять 20 сентября. С ноября этого года в центре Флоренции будет нельзя регистрировать недвижимость для сдачи ее путешественникам."Мы наблюдаем прогрессирующий рост притока туристов, который стал еще более заметным после пандемии", — заявил мэр города Дарио Нарделла.Закон не запретит сдавать квартиры, краткосрочные контракты на аренду которых уже заключены. Ограничение коснется только новых договоров.
https://ria.ru/20230616/puteshestviya-1878446933.html
флоренция
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/57/1549215754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26e7ba9ea789c064e08967f2ef14babf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, флоренция, airbnb, туристы, италия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Флоренция, Airbnb, туристы, Италия
Власти Флоренции ограничат число сдаваемых туристам квартир
Власти Флоренции в ноябре запретят увеличивать число сдаваемого туристам жилья