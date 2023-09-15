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Политика ЕС в отношении Ирана отдалила восстановление СВПД, заявил Рябков - РИА Новости, 15.09.2023
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14:42 15.09.2023 (обновлено: 14:44 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/iran-1896542475.html
Политика ЕС в отношении Ирана отдалила восстановление СВПД, заявил Рябков
Политика ЕС в отношении Ирана отдалила восстановление СВПД, заявил Рябков - РИА Новости, 15.09.2023
Политика ЕС в отношении Ирана отдалила восстановление СВПД, заявил Рябков
Отказ Франции, Германии и Британии от снятия санкций с Ирана по резолюции СБ ООН 2231 отдаляют перспективу восстановления иранской ядерной сделки, заявил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:42
2023-09-15T14:44
в мире
иран
франция
германия
сергей рябков
жозеп боррель
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отказ Франции, Германии и Британии от снятия санкций с Ирана по резолюции СБ ООН 2231 отдаляют перспективу восстановления иранской ядерной сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе. "Как вы знаете, произошло событие, которое радикально отдаляет перспективу восстановления СВПД, - это стало известно из пресс-релиза той же самой Европейской внешнеполитической службы - министры иностранных дел трех государств Франции, Германии и Великобритании объявили о том, что они не собираются следовать положениям резолюции 2231 и те временные ограничения, которые в этой резолюции были установлены на отдельные элементы ракетной программы Ирана, некоторые другие аспекты, - они эти элементы собираются теперь реализовывать в рамках национального законодательства", - сказал Рябков. "Это вопиющее пренебрежение духом и буквой резолюции 2231. Не только США, выйдя в 2018 из СВПД, отбросили эту резолюцию, теперь и европейцы, которые всегда клялись в своей приверженности данному документу, по факту, пошли по пути международно-правового нигилизма", - добавил он. Комментируя заявления ЕС о том, что они намерены вести консультации по СВПД со всеми участниками сделки, Рябков сказал, что не знает о планах внешнеполитической службы ЕС. "Никаких обращений на предмет организации обсуждения этой тематики "на полях" сегмента высокого уровня в Нью-Йорке не было", - отметил замминистра. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
https://ria.ru/20230915/iran-1896507103.html
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в мире, иран, франция, германия, сергей рябков, жозеп боррель, дональд трамп, евросоюз, оон, европейская внешнеполитическая служба
В мире, Иран, Франция, Германия, Сергей Рябков, Жозеп Боррель, Дональд Трамп, Евросоюз, ООН, Европейская внешнеполитическая служба
Политика ЕС в отношении Ирана отдалила восстановление СВПД, заявил Рябков

Рябков: отказ ЕС снять санкции с Ирана отдалил восстановление ядерной сделки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отказ Франции, Германии и Британии от снятия санкций с Ирана по резолюции СБ ООН 2231 отдаляют перспективу восстановления иранской ядерной сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Иран считает незаконным невыполнение ЕС обязательств по ядерной сделке
Вчера, 13:01
"Как вы знаете, произошло событие, которое радикально отдаляет перспективу восстановления СВПД, - это стало известно из пресс-релиза той же самой Европейской внешнеполитической службы - министры иностранных дел трех государств Франции, Германии и Великобритании объявили о том, что они не собираются следовать положениям резолюции 2231 и те временные ограничения, которые в этой резолюции были установлены на отдельные элементы ракетной программы Ирана, некоторые другие аспекты, - они эти элементы собираются теперь реализовывать в рамках национального законодательства", - сказал Рябков.
"Это вопиющее пренебрежение духом и буквой резолюции 2231. Не только США, выйдя в 2018 из СВПД, отбросили эту резолюцию, теперь и европейцы, которые всегда клялись в своей приверженности данному документу, по факту, пошли по пути международно-правового нигилизма", - добавил он.
Комментируя заявления ЕС о том, что они намерены вести консультации по СВПД со всеми участниками сделки, Рябков сказал, что не знает о планах внешнеполитической службы ЕС.
"Никаких обращений на предмет организации обсуждения этой тематики "на полях" сегмента высокого уровня в Нью-Йорке не было", - отметил замминистра.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель
14 сентября, 20:57
 
В миреИранФранцияГерманияСергей РябковЖозеп БоррельДональд ТрампЕвросоюзООНЕвропейская внешнеполитическая служба
 
 
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