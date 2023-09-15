https://ria.ru/20230915/instruktory-1896509473.html
Россия фиксирует иностранных инструкторов на поле боя, заявил Путин
Россия фиксирует иностранных инструкторов на поле боя, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
Россия фиксирует иностранных инструкторов на поле боя, заявил Путин
Россия фиксирует на поле боя иностранных инструкторов, на днях в очередной раз их взяли в плен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:06
2023-09-15T13:06
2023-09-15T13:06
специальная военная операция на украине
владимир путин
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украина
в мире
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Россия фиксирует на поле боя иностранных инструкторов, на днях в очередной раз их взяли в плен, заявил президент России Владимир Путин. "Мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера и позавчера в плен взяли кого-то в очередной раз", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что приглашать для боевых действий людей со стороны у России нет необходимости, так как 300 тысяч человек пришли в качестве добровольцев. При этом формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружений и техники, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230828/kontrnastuplenie-1892605134.html
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владимир путин, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
Россия фиксирует иностранных инструкторов на поле боя, заявил Путин
Путин рассказал Лукашенко, что РФ фиксирует иностранных инструкторов на поле боя