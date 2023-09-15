https://ria.ru/20230915/instruktory-1896509473.html

Россия фиксирует иностранных инструкторов на поле боя, заявил Путин

Россия фиксирует иностранных инструкторов на поле боя, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

Россия фиксирует иностранных инструкторов на поле боя, заявил Путин

Россия фиксирует на поле боя иностранных инструкторов, на днях в очередной раз их взяли в плен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:06

2023-09-15T13:06

2023-09-15T13:06

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

в мире

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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Россия фиксирует на поле боя иностранных инструкторов, на днях в очередной раз их взяли в плен, заявил президент России Владимир Путин. "Мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера и позавчера в плен взяли кого-то в очередной раз", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что приглашать для боевых действий людей со стороны у России нет необходимости, так как 300 тысяч человек пришли в качестве добровольцев. При этом формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружений и техники, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230828/kontrnastuplenie-1892605134.html

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2023

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владимир путин, россия, украина, в мире