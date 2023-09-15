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Посол Белоруссии оценил сумму незаконно конфискованного Киевом имущества - РИА Новости, 15.09.2023
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18:00 15.09.2023 (обновлено: 18:05 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/imuschestvo-1896601006.html
Посол Белоруссии оценил сумму незаконно конфискованного Киевом имущества
Посол Белоруссии оценил сумму незаконно конфискованного Киевом имущества - РИА Новости, 15.09.2023
Посол Белоруссии оценил сумму незаконно конфискованного Киевом имущества
После начала специальной военной операции на Украине киевским режимом было незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму в один миллиард долларов,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:00
2023-09-15T18:05
в мире
владимир путин
украина
белоруссия
киев
цены на нефть
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине киевским режимом было незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму в один миллиард долларов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц", - сказал посол, выступая на круглом столе по украинскому урегулированию в Москве. Дипломат заявил, что Минск поддерживает позицию российской стороны в вопросах вокруг украинского конфликта, отметив, что "бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html
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в мире, владимир путин, украина, белоруссия, киев, цены на нефть
В мире, Владимир Путин, Украина, Белоруссия, Киев, Цены на нефть
Посол Белоруссии оценил сумму незаконно конфискованного Киевом имущества

Посол Крутой: Киев незаконно отобрал белорусское имущество на 1 млрд долларов

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / БелТА
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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине киевским режимом было незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму в один миллиард долларов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
«
"С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц", - сказал посол, выступая на круглом столе по украинскому урегулированию в Москве.
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Дипломат заявил, что Минск поддерживает позицию российской стороны в вопросах вокруг украинского конфликта, отметив, что "бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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