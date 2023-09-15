https://ria.ru/20230915/gubernator-1896442540.html

Кожемяко официально вступил в должность главы Приморского края

Кожемяко официально вступил в должность главы Приморского края - РИА Новости, 15.09.2023

Кожемяко официально вступил в должность главы Приморского края

Олег Кожемяко, победивший на губернаторских выборах в Приморье, в пятницу официально вступил в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:44

2023-09-15T05:44

2023-09-15T11:54

приморский край

владивосток

олег кожемяко

мариинский театр

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Олег Кожемяко, победивший на губернаторских выборах в Приморье, в пятницу официально вступил в должность главы региона, передает корреспондент РИА Новости. В Приморье голосование проходило 8-10 сентября, явка избирателей на выборах губернатора Приморья, по уточненным данным избиркома, составила 45,58%. Действующий глава региона Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей. Во вторник краевой избирком признал выборы состоявшимися. Инаугурация прошла на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Председатель избиркома Татьяна Гладких огласила результаты выборов. Олег Кожемяко принес присягу, официально вступил в должность. Глава региона поблагодарил жителей края за поддержку. "Дорогие земляки, уважаемые приморцы, я искренне благодарю всех, кто принял участие в выборах и выполнил свой гражданский долг", - сказал Кожемяко.

https://ria.ru/20230914/er-1896375235.html

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приморский край, владивосток, олег кожемяко, мариинский театр, политика