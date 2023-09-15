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Под Екатеринбургом грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.09.2023
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19:25 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/gruzovik-1896615300.html
Под Екатеринбургом грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие
Под Екатеринбургом грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.09.2023
Под Екатеринбургом грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в городе Березовский Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:25
2023-09-15T19:25
происшествия
екатеринбург
березовский
авто
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в городе Березовский Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Jac, выполняя разворот на Березовском тракте из первого ряда, столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении во втором ряду. "Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека - женщина, 1961 года рождения, которой госпитализация не потребовалась, и девочка, 2006 года рождения, которую в настоящее время обследуют врачи ДГКБ 9", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проходил ли водитель медосмотр, также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя.
https://ria.ru/20230915/dtp-1896613463.html
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екатеринбург
березовский
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, березовский, авто, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Березовский, Авто, Свердловская область
Под Екатеринбургом грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие

Под Екатеринбургом грузовик врезался в автобус, два человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в городе Березовский Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Jac, выполняя разворот на Березовском тракте из первого ряда, столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении во втором ряду.
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«
"Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека - женщина, 1961 года рождения, которой госпитализация не потребовалась, и девочка, 2006 года рождения, которую в настоящее время обследуют врачи ДГКБ 9", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выходом на линию, проходил ли водитель медосмотр, также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя.
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ПроисшествияЕкатеринбургБерезовскийАвтоСвердловская область
 
 
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