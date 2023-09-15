https://ria.ru/20230915/granitsa-1896554030.html
В Эстонии подорожает бронирование времени пересечения границы с Россией
В Эстонии подорожает бронирование времени пересечения границы с Россией - РИА Новости, 15.09.2023
В Эстонии подорожает бронирование времени пересечения границы с Россией
В Эстонии бронирование времени пересечения границы с Россией на легковом автомобиле подорожает почти в два раза и достигнет 9 евро, сообщила в пятницу... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:13
2023-09-15T15:13
2023-09-15T15:13
авто
эстония
россия
нарва
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. В Эстонии бронирование времени пересечения границы с Россией на легковом автомобиле подорожает почти в два раза и достигнет 9 евро, сообщила в пятницу пресс-служба департамент полиции и пограничной охраны (PPA). "Для того, чтобы пересечь на погранпункте в Нарве эстонско-российскую границу на легковом автомобиле без длительного ожидания в очереди, PPA рекомендует использовать систему бронирования. Сейчас эта услуга стоит 5 евро, но вскоре цена повысится до 9 евро", - говорится в сообщении.. Изменение не коснется рейсовых автобусов, которые пересекают границу в первую очередь без бронирования. Также для всех водителей и впредь сохранится возможность пересечения границы в порядке живой очереди без платы за бронирование. В последнее время эстонско-российскую границу в Нарве ежедневно пересекают около 200 автомобилей и более 4 тысяч пешеходов. МИД Эстонии по-прежнему не рекомендует жителям страны ездить в Россию без серьезных причин, отмечает PPA.
https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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авто, эстония, россия, нарва, санкции в отношении россии
Авто, Эстония, Россия, Нарва, Санкции в отношении России
В Эстонии подорожает бронирование времени пересечения границы с Россией
Бронирование времени пересечения границы с Россией в Эстонии подорожает до €9
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. В Эстонии бронирование времени пересечения границы с Россией на легковом автомобиле подорожает почти в два раза и достигнет 9 евро, сообщила в пятницу пресс-служба департамент полиции и пограничной охраны (PPA).
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"Для того, чтобы пересечь на погранпункте в Нарве
эстонско-российскую границу на легковом автомобиле без длительного ожидания в очереди, PPA рекомендует использовать систему бронирования. Сейчас эта услуга стоит 5 евро, но вскоре цена повысится до 9 евро", - говорится в сообщении..
Изменение не коснется рейсовых автобусов, которые пересекают границу в первую очередь без бронирования. Также для всех водителей и впредь сохранится возможность пересечения границы в порядке живой очереди без платы за бронирование.
В последнее время эстонско-российскую границу в Нарве ежедневно пересекают около 200 автомобилей и более 4 тысяч пешеходов. МИД Эстонии по-прежнему не рекомендует жителям страны ездить в Россию без серьезных причин, отмечает PPA.
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