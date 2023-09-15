https://ria.ru/20230915/granitsa-1896554030.html

В Эстонии подорожает бронирование времени пересечения границы с Россией

В Эстонии подорожает бронирование времени пересечения границы с Россией - РИА Новости, 15.09.2023

В Эстонии подорожает бронирование времени пересечения границы с Россией

В Эстонии бронирование времени пересечения границы с Россией на легковом автомобиле подорожает почти в два раза и достигнет 9 евро, сообщила в пятницу... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:13

2023-09-15T15:13

2023-09-15T15:13

авто

эстония

россия

нарва

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. В Эстонии бронирование времени пересечения границы с Россией на легковом автомобиле подорожает почти в два раза и достигнет 9 евро, сообщила в пятницу пресс-служба департамент полиции и пограничной охраны (PPA). "Для того, чтобы пересечь на погранпункте в Нарве эстонско-российскую границу на легковом автомобиле без длительного ожидания в очереди, PPA рекомендует использовать систему бронирования. Сейчас эта услуга стоит 5 евро, но вскоре цена повысится до 9 евро", - говорится в сообщении.. Изменение не коснется рейсовых автобусов, которые пересекают границу в первую очередь без бронирования. Также для всех водителей и впредь сохранится возможность пересечения границы в порядке живой очереди без платы за бронирование. В последнее время эстонско-российскую границу в Нарве ежедневно пересекают около 200 автомобилей и более 4 тысяч пешеходов. МИД Эстонии по-прежнему не рекомендует жителям страны ездить в Россию без серьезных причин, отмечает PPA.

https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html

эстония

россия

нарва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, эстония, россия, нарва, санкции в отношении россии