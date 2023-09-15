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План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80% - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:20 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/gorokh-1896592680.html
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80% - РИА Новости, 15.09.2023
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%, всего культура была собрана с площади в 9 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе министерства сельского... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:20
2023-09-15T17:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%, всего культура была собрана с площади в 9 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье собрали горох с площади в 9 тысяч гектаров. План по сбору культуры выполнен на 80%", - отметили в ведомстве. По словам курирующего Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгия Филимонова, валовый сбор культуры составил более 32 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года почти на 18 тысяч тонн. При этом средняя урожайность составила 35,9 центнера на гектар.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗеленый горошек на поле
Зеленый горошек на поле - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зеленый горошек на поле
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%, всего культура была собрана с площади в 9 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В Подмосковье собрали горох с площади в 9 тысяч гектаров. План по сбору культуры выполнен на 80%", - отметили в ведомстве.
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Подмосковье изменили критерии отнесения земель к особо ценным
Вчера, 15:10
По словам курирующего Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгия Филимонова, валовый сбор культуры составил более 32 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года почти на 18 тысяч тонн. При этом средняя урожайность составила 35,9 центнера на гектар.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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