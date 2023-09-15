https://ria.ru/20230915/gorokh-1896592680.html

План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%

План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80% - РИА Новости, 15.09.2023

План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%

План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%, всего культура была собрана с площади в 9 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе министерства сельского... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:20

2023-09-15T17:20

2023-09-15T17:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%, всего культура была собрана с площади в 9 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье собрали горох с площади в 9 тысяч гектаров. План по сбору культуры выполнен на 80%", - отметили в ведомстве. По словам курирующего Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгия Филимонова, валовый сбор культуры составил более 32 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года почти на 18 тысяч тонн. При этом средняя урожайность составила 35,9 центнера на гектар.

https://realty.ria.ru/20230915/zemli-1896553000.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов