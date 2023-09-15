https://ria.ru/20230915/gorokh-1896592680.html
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80% - РИА Новости, 15.09.2023
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%
План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%, всего культура была собрана с площади в 9 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе министерства сельского... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:20
2023-09-15T17:20
2023-09-15T17:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. План по сбору гороха в Подмосковье выполнен на 80%, всего культура была собрана с площади в 9 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье собрали горох с площади в 9 тысяч гектаров. План по сбору культуры выполнен на 80%", - отметили в ведомстве. По словам курирующего Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгия Филимонова, валовый сбор культуры составил более 32 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года почти на 18 тысяч тонн. При этом средняя урожайность составила 35,9 центнера на гектар.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов