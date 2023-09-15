https://ria.ru/20230915/giperzvuk-1896479827.html

СМИ: США отстали от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия

СМИ: США отстали от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: США отстали от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия

США отстают от России и Китая в производстве и развертывании гиперзвукового оружия, при этом у Пентагона отсутствует четкий план по размещению таких систем в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:24

2023-09-15T11:24

2023-09-15T11:24

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США отстают от России и Китая в производстве и развертывании гиперзвукового оружия, при этом у Пентагона отсутствует четкий план по размещению таких систем в стране, констатирует газета Wall Street Journal. "Это оружие может атаковать с предельной скоростью, запускаться с больших расстояний и уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны. Оно может нести обычную взрывчатку или ядерные боеголовки. У Китая и России есть (гиперзвуковое оружие), готовое к использованию. У США - нет", - говорится в материале. Газета подчеркивает, что проблемы Пентагона с разработкой гиперзвукового оружия "простираются вверх и вниз по цепочке принятия решений". Речь идет о неудачных летных испытаниях, неадекватной инфраструктуре, необходимой для испытания гиперзвукового оружия, а также об отсутствии "четкого всеобъемлющего плана по его развертыванию". Отмечается, что в США надеялись на развертывание гиперзвукового оружия уже в этом году, однако, как пишет Wall Street Journal, "прогресс замедляется отчасти из-за того, что гиперзвуковое оружие, как известно, трудно разрабатывать". В пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что армия США признала, что в течение сентября не достигнет поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия. Даты развертывания приходится корректировать. В марте глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон заявлял, что США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности. А в июне министр армии США Кристин Вормут отмечала, что США "усердно работают" над испытанием гиперзвукового оружия для того, чтобы ввести в действие первую его батарею к 30 сентября.

https://ria.ru/20230909/rakety-1895206730.html

https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894410562.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, сша, россия, китай