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Писториус намекнул на территориальные компромиссы ради мира на Украине - РИА Новости, 15.09.2023
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17:36 15.09.2023 (обновлено: 19:00 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/frg-1896597188.html
Писториус намекнул на территориальные компромиссы ради мира на Украине
Писториус намекнул на территориальные компромиссы ради мира на Украине - РИА Новости, 15.09.2023
Писториус намекнул на территориальные компромиссы ради мира на Украине
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, открывая подиумную дискуссию на конференции в Мюнстере, напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:36
2023-09-15T19:00
в мире
украина
россия
киев
борис писториус
владимир путин
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БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, открывая подиумную дискуссию на конференции в Мюнстере, напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года в контексте возможных переговоров по Украине.Мероприятие, посвященное завершению Тридцатилетней войны, транслировалось телеканалом Phoenix. Министр провел экскурс в историю Вестфальского мирного соглашения, которое положило конец тому конфликту. Среди прочего он назвал этот договор вдохновляющим. "Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения", — подчеркнул Писториус. При этом министр выделил "гениальную идею" переговорщиков, провозгласивших так называемый annus normalis. В результате стороны признали территориальные и имущественные завоевания, предшествовавшие 1624 году, а также статус-кво участников конфликта. В то же время министр подчеркнул, что мир на Украине будет возможен лишь тогда, когда Киев решит, что "настал момент для переговоров". Также он указал на необходимость международных гарантий безопасности. Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230524/vooruzheniya-1873899779.html
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в мире, украина, россия, киев, борис писториус, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Борис Писториус, Владимир Путин
Писториус намекнул на территориальные компромиссы ради мира на Украине

Писториус: достижение мира на Украине требует готовности к компромиссам

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, открывая подиумную дискуссию на конференции в Мюнстере, напомнил о Вестфальском соглашении 1648 года в контексте возможных переговоров по Украине.
Мероприятие, посвященное завершению Тридцатилетней войны, транслировалось телеканалом Phoenix. Министр провел экскурс в историю Вестфальского мирного соглашения, которое положило конец тому конфликту. Среди прочего он назвал этот договор вдохновляющим.
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"Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения", — подчеркнул Писториус.
При этом министр выделил "гениальную идею" переговорщиков, провозгласивших так называемый annus normalis. В результате стороны признали территориальные и имущественные завоевания, предшествовавшие 1624 году, а также статус-кво участников конфликта.
В то же время министр подчеркнул, что мир на Украине будет возможен лишь тогда, когда Киев решит, что "настал момент для переговоров". Также он указал на необходимость международных гарантий безопасности.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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