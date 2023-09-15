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Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
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Туризм
 
10:51 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896470287.html
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ
Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:51
2023-09-15T10:51
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евросоюз
новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости. Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о решении сегодня", - говорится в сообщении. На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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в мире, евросоюз, новости - туризм
Туризм, В мире, Евросоюз, Новости - Туризм
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ

YLE: Финляндия планирует запретить въезд в страну российских автомобилей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости. Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о решении сегодня", - говорится в сообщении.
На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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