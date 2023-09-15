https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896470287.html
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ
Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:51
2023-09-15T10:51
2023-09-15T10:51
туризм
в мире
евросоюз
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости. Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о решении сегодня", - говорится в сообщении. На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230912/zapret-1895708704.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d9fb926aa5d35e8909e4ee0e1b6a84b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, новости - туризм
Туризм, В мире, Евросоюз, Новости - Туризм
Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ
YLE: Финляндия планирует запретить въезд в страну российских автомобилей
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости.
Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE
.
"Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о решении сегодня", - говорится в сообщении.
На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за запретов для россиян