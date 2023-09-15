https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896470287.html

Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ

Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023

Финляндия объявит о запрете на въезд российских автомобилей, пишут СМИ

Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:51

2023-09-15T10:51

2023-09-15T10:51

туризм

в мире

евросоюз

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости. Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств, сообщает со ссылкой на источники общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о решении сегодня", - говорится в сообщении. На этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230912/zapret-1895708704.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, новости - туризм