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Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году - РИА Новости, 15.09.2023
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Религия
 
18:40 15.09.2023 (обновлено: 18:43 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/evreyskie-1896609052.html
Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году
Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году - РИА Новости, 15.09.2023
Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году
Лидеры еврейских общин России поздравили иудеев с наступающим новым годом - праздником Рош а-Шана, пожелав перемен к лучшему и "хороших поступков". РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:40
2023-09-15T18:43
религия
россия
александр борода
берл лазар
религия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры еврейских общин России поздравили иудеев с наступающим новым годом - праздником Рош а-Шана, пожелав перемен к лучшему и "хороших поступков".Праздник Рош а-Шана в этом году начинается в пятницу вечером и длится два дня до вечера воскресенья."Начало нового года сопровождается красивыми и радостными обычаями. Людям свойственно подводить итоги, строить планы на будущее, давать обещания — как самим себе, так и близким людям. В еврейской традиции в канун нового года мы также стремимся успеть исправить все свои недостатки и взять на себя праведные обязательства", - говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России раввина Александр Бороды, имеющимся в распоряжении РИА Новости.Борода напомнил, что центральной заповедью Рош а-Шана является трубление в шофар (бараний рог): иудеи обязаны услышать его пронзительные звуки, которые призывают " к раскаянию и духовному обновлению". "Звучание шофара помогает нам освободиться не только от рутины, но и от собственных штампов восприятия жизни и ложных идеалов, чтобы мы могли испытать начало грядущего года как что–то на самом деле новое, наполненное потенциалом для перемен к лучшему и хороших поступков", - подчеркнул раввин.СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРОГлавный раввин России Берл Лазар считает, что в глубине души каждый человек хочет делать добро, а иначе и быть не может, потому что душу людям "дал Бог, а он есть начало и сущность всякого добра"."В глубине души у нас побуждение именно к добрым делам. И праздник Рош а-Шана как раз дает душе стимул полностью раскрыться, чтобы мы совершали правильные поступки, совершали их с радостью и на подъеме. Праздник как бы говорит каждому из нас: ты по сути своей человек хороший, поэтому у тебя обязательно найдутся и силы, и духовный потенциал, чтобы начать все снова, чтобы сделать все лучше", - говорится в поздравлении ЛазараПрезидента фонда горских евреев "СТМЭГИ" Германа Захарьяева к Рош а-Шана также поздравил общину с наступающим новым 5784 годом. Он отметил, что в отличие от традиционного календарного Нового года, Рош а-Шана — "праздник высокой ответственности человека перед Всевышним, время размышлений, самоанализа и покаяния"."Для евреев Рош а-Шана – не только день сотворения мира Всевышним, но и день Божьего суда над ним... Господь начинает судить людей за их действия в прошедшем году и исходя из этого определяет их судьбы в году наступающем. Поэтому десять дней от Рош а-Шана до Йом-Кипура называются "днями трепета", в буквальном переводе "страшными днями", итогом которых становится Судный день", - подчеркнул глава "СТМЭГИ".
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/putin-1896468531.html
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россия, александр борода, берл лазар, религия
Религия, Россия, Александр Борода, Берл Лазар, Религия
Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году

Главы еврейских общин поздравили иудеев с наступающим новым годом

© AP Photo / MTI/Zsolt DemecsРаввин использует шофар, символ еврейского Нового года Рош ха-Шана в Будапеште, Венгрия
Раввин использует шофар, символ еврейского Нового года Рош ха-Шана в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / MTI/Zsolt Demecs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры еврейских общин России поздравили иудеев с наступающим новым годом - праздником Рош а-Шана, пожелав перемен к лучшему и "хороших поступков".
Праздник Рош а-Шана в этом году начинается в пятницу вечером и длится два дня до вечера воскресенья.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Вчера, 10:43
"Начало нового года сопровождается красивыми и радостными обычаями. Людям свойственно подводить итоги, строить планы на будущее, давать обещания — как самим себе, так и близким людям. В еврейской традиции в канун нового года мы также стремимся успеть исправить все свои недостатки и взять на себя праведные обязательства", - говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России раввина Александр Бороды, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
Борода напомнил, что центральной заповедью Рош а-Шана является трубление в шофар (бараний рог): иудеи обязаны услышать его пронзительные звуки, которые призывают " к раскаянию и духовному обновлению". "Звучание шофара помогает нам освободиться не только от рутины, но и от собственных штампов восприятия жизни и ложных идеалов, чтобы мы могли испытать начало грядущего года как что–то на самом деле новое, наполненное потенциалом для перемен к лучшему и хороших поступков", - подчеркнул раввин.
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Главный раввин России Берл Лазар считает, что в глубине души каждый человек хочет делать добро, а иначе и быть не может, потому что душу людям "дал Бог, а он есть начало и сущность всякого добра".
"В глубине души у нас побуждение именно к добрым делам. И праздник Рош а-Шана как раз дает душе стимул полностью раскрыться, чтобы мы совершали правильные поступки, совершали их с радостью и на подъеме. Праздник как бы говорит каждому из нас: ты по сути своей человек хороший, поэтому у тебя обязательно найдутся и силы, и духовный потенциал, чтобы начать все снова, чтобы сделать все лучше", - говорится в поздравлении Лазара
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Рош ха-Шана (Еврейский Новый год)
Вчера, 02:01
Президента фонда горских евреев "СТМЭГИ" Германа Захарьяева к Рош а-Шана также поздравил общину с наступающим новым 5784 годом. Он отметил, что в отличие от традиционного календарного Нового года, Рош а-Шана — "праздник высокой ответственности человека перед Всевышним, время размышлений, самоанализа и покаяния".
"Для евреев Рош а-Шана – не только день сотворения мира Всевышним, но и день Божьего суда над ним... Господь начинает судить людей за их действия в прошедшем году и исходя из этого определяет их судьбы в году наступающем. Поэтому десять дней от Рош а-Шана до Йом-Кипура называются "днями трепета", в буквальном переводе "страшными днями", итогом которых становится Судный день", - подчеркнул глава "СТМЭГИ".
Еврейский Новый год - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю: факты, история и традиции
12 сентября, 15:33
 
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