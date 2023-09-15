https://ria.ru/20230915/evreyskie-1896609052.html

Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году

Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году - РИА Новости, 15.09.2023

Лидеры еврейских общин пожелали иудеям "хороших поступков" в новом году

Лидеры еврейских общин России поздравили иудеев с наступающим новым годом - праздником Рош а-Шана, пожелав перемен к лучшему и "хороших поступков". РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:40

2023-09-15T18:40

2023-09-15T18:43

религия

россия

александр борода

берл лазар

религия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидеры еврейских общин России поздравили иудеев с наступающим новым годом - праздником Рош а-Шана, пожелав перемен к лучшему и "хороших поступков".Праздник Рош а-Шана в этом году начинается в пятницу вечером и длится два дня до вечера воскресенья."Начало нового года сопровождается красивыми и радостными обычаями. Людям свойственно подводить итоги, строить планы на будущее, давать обещания — как самим себе, так и близким людям. В еврейской традиции в канун нового года мы также стремимся успеть исправить все свои недостатки и взять на себя праведные обязательства", - говорится в поздравлении президента Федерации еврейских общин России раввина Александр Бороды, имеющимся в распоряжении РИА Новости.Борода напомнил, что центральной заповедью Рош а-Шана является трубление в шофар (бараний рог): иудеи обязаны услышать его пронзительные звуки, которые призывают " к раскаянию и духовному обновлению". "Звучание шофара помогает нам освободиться не только от рутины, но и от собственных штампов восприятия жизни и ложных идеалов, чтобы мы могли испытать начало грядущего года как что–то на самом деле новое, наполненное потенциалом для перемен к лучшему и хороших поступков", - подчеркнул раввин.СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРОГлавный раввин России Берл Лазар считает, что в глубине души каждый человек хочет делать добро, а иначе и быть не может, потому что душу людям "дал Бог, а он есть начало и сущность всякого добра"."В глубине души у нас побуждение именно к добрым делам. И праздник Рош а-Шана как раз дает душе стимул полностью раскрыться, чтобы мы совершали правильные поступки, совершали их с радостью и на подъеме. Праздник как бы говорит каждому из нас: ты по сути своей человек хороший, поэтому у тебя обязательно найдутся и силы, и духовный потенциал, чтобы начать все снова, чтобы сделать все лучше", - говорится в поздравлении ЛазараПрезидента фонда горских евреев "СТМЭГИ" Германа Захарьяева к Рош а-Шана также поздравил общину с наступающим новым 5784 годом. Он отметил, что в отличие от традиционного календарного Нового года, Рош а-Шана — "праздник высокой ответственности человека перед Всевышним, время размышлений, самоанализа и покаяния"."Для евреев Рош а-Шана – не только день сотворения мира Всевышним, но и день Божьего суда над ним... Господь начинает судить людей за их действия в прошедшем году и исходя из этого определяет их судьбы в году наступающем. Поэтому десять дней от Рош а-Шана до Йом-Кипура называются "днями трепета", в буквальном переводе "страшными днями", итогом которых становится Судный день", - подчеркнул глава "СТМЭГИ".

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/putin-1896468531.html

https://ria.ru/20230915/prazdnik-1896096144.html

https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, александр борода, берл лазар, религия