https://ria.ru/20230915/evakuatsiya-1896443954.html

СМИ: 22 тысячам жителей префектуры Нагасаки рекомендовали эвакуироваться

СМИ: 22 тысячам жителей префектуры Нагасаки рекомендовали эвакуироваться - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: 22 тысячам жителей префектуры Нагасаки рекомендовали эвакуироваться

Более 22,5 тысячи человек в японской префектуре Нагасаки получили рекомендации эвакуироваться из-за проливных дождей, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T06:27

2023-09-15T06:27

2023-09-15T16:20

в мире

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ТОКИО, 15 сен — РИА Новости. Более 22,5 тысячи человек в японской префектуре Нагасаки получили рекомендации эвакуироваться из-за проливных дождей, сообщил телеканал NHK.В нескольких районах города Сасэбо был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы, когда рекомендуется эвакуация в безопасное место, пока еще возможно передвижение по улице. Пятый, самый высокий уровень угрозы означает необходимость экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе в случаях, когда перемещение по улице в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу. Продолжительные ливневые дожди, обрушившиеся на префектуру, повышают опасность оползней и паводков.

https://ria.ru/20230908/liven-1894885453.html

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