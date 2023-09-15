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Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет - РИА Новости, 15.09.2023
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12:04 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/draka-1896490069.html
Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет
Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет - РИА Новости, 15.09.2023
Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет
Воспитанник спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края госпитализирован с травмой живота после драки между учащимися, следователи завели уголовное дело... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:04
2023-09-15T12:04
происшествия
брюховецкий район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Воспитанник спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края госпитализирован с травмой живота после драки между учащимися, следователи завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, во вторник два воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения в станице Переясловская поссорились: 16-летней подросток нанес травму живота 15-летнему. Потерпевший был доставлен в районную больницу станицы Брюховецкой. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (часть 1 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководитель краевого следственного управления также поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) администрации воспитательного учреждения. Ранее в местных СМИ появилась информация, что ссора между воспитанниками произошла из-за конфет, а мальчику в результате драки пришлось удалить селезенку.
https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896363432.html
брюховецкий район
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происшествия, брюховецкий район, краснодарский край
Происшествия, Брюховецкий район, Краснодарский край
Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет

На Кубани завели дело после драки воспитанников спецшколы из-за конфет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Воспитанник спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края госпитализирован с травмой живота после драки между учащимися, следователи завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, во вторник два воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения в станице Переясловская поссорились: 16-летней подросток нанес травму живота 15-летнему. Потерпевший был доставлен в районную больницу станицы Брюховецкой.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (часть 1 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель краевого следственного управления также поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) администрации воспитательного учреждения.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что ссора между воспитанниками произошла из-за конфет, а мальчику в результате драки пришлось удалить селезенку.
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ПроисшествияБрюховецкий районКраснодарский край
 
 
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