https://ria.ru/20230915/draka-1896490069.html

Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет

Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет - РИА Новости, 15.09.2023

Воспитанники спецшколы на Кубани устроили драку из-за конфет

Воспитанник спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края госпитализирован с травмой живота после драки между учащимися, следователи завели уголовное дело... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:04

2023-09-15T12:04

2023-09-15T12:04

происшествия

брюховецкий район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Воспитанник спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края госпитализирован с травмой живота после драки между учащимися, следователи завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, во вторник два воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения в станице Переясловская поссорились: 16-летней подросток нанес травму живота 15-летнему. Потерпевший был доставлен в районную больницу станицы Брюховецкой. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (часть 1 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководитель краевого следственного управления также поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) администрации воспитательного учреждения. Ранее в местных СМИ появилась информация, что ссора между воспитанниками произошла из-за конфет, а мальчику в результате драки пришлось удалить селезенку.

https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896363432.html

брюховецкий район

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, брюховецкий район, краснодарский край