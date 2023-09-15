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На Урале подписали договор о сотрудничестве в рамках педагогического округа

На Урале подписали договор о сотрудничестве в рамках педагогического округа - РИА Новости, 15.09.2023

На Урале подписали договор о сотрудничестве в рамках педагогического округа

Церемония подписания договора о сотрудничестве в рамках учебно-педагогического округа состоялась накануне в Екатеринбурге, сообщили в Центре медиакоммуникаций... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:17

2023-09-15T11:17

2023-09-15T11:17

год педагога и наставника

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Церемония подписания договора о сотрудничестве в рамках учебно-педагогического округа состоялась накануне в Екатеринбурге, сообщили в Центре медиакоммуникаций ФГБОУ ВО "УрГПУ"."Учебно-педагогические округа были сформированы Министерством просвещения России для консолидации педагогического сообщества, формирования единого образовательного пространства и совершенствования системы подготовки педагогических кадров. Их появление призвано повысить качество подготовки учителей и статус профессии", – отметил заместитель полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Борис Кириллов. Он также добавил, что Уральский государственный педагогический университет, который определен центром учебно-педагогического округа №27, имеет крепкую образовательную базу и большой опыт подобной работы.Учебно-педагогические округа создаются с 2023 года, который объявлен Годом педагога и наставника, по инициативе Министерства просвещения России.Об основных целях создания учебно-педагогических округов рассказал директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Павел Кузьмин."В Год педагога и наставника создание учебно-педагогических округов – одно из важнейших, системообразующих событий, к которому мы шли несколько лет. Мы видим, какими сильными и востребованными стали педагогические вузы. Как вы знаете, в этом году мы отметили рекорд по количеству заявлений на педагогические специальности.Для нас важно, чтобы в рамках учебно-педагогического округа при поддержке региональных органов исполнительной власти и при методическом и организационном сопровождении педагогического университета велась такая координирующая деятельность по развитию сети профильных психолого-педагогических классов, по приходу молодых педагогических кадров в образовательные организации, по целевому набору, по сопровождению студентов. То есть серьезная координационная работа по привлечению в профессию, удержанию в профессии и предоставлению педагогу возможности стать эффективным специалистом, наставником наших учащихся. Все вместе – это та самая большая задача, которую нам предстоит решить в рамках учебно-педагогического округа", - сказал Павел Владимирович.Обозначая перспективы и задачи деятельности участников учебно-педагогического округа, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова отметила: "В Год педагога и наставника Уральский государственный педагогический университет по решению Министерства просвещения РФ стал центром, ответственным за развитие непрерывного педагогического образования в 5 регионах: Свердловской, Тюменской и Запорожской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Ямало-Ненецком автономном округе. Теперь перед нашим университетом стоит важная задача – стать настоящим центром взаимодействия 5 доверенных нам регионов в области образования, науки и практики, центром совместного планирования всей системы повышения квалификации в этих регионах и обмена ресурсами друг друга, центром сопровождения работы психолого-педагогических классов в регионах, центром притяжения профессиональных педагогических конкурсов"О поддержке педагогических работников в Год педагога и наставника в регионах, входящих в учебно-педагогический округ, рассказали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков; директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец; директор департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Алексей Дренин и директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марина Кравец.Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в своем выступлении отметил, что учителя – это те люди, которые оказывают на государство безусловное влияние и с экономической, и с духовной точки зрения. Павел Владимирович отметил, что в Год педагога и наставника в регионе введено звание "Заслуженный учитель Свердловской области", приняты меры социальной и финансовой поддержки педагогов региона. Павел Креков также напомнил участникам церемонии о Всероссийском фестивале профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее", который в марте 2023 года прошел в Екатеринбурге в рамках нацпроекта "Образование" и Года педагога и наставника.Директор Департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец рассказала о программах доступного жилья для педагогов, мерах финансовой поддержки учителей в регионе, способах социальной поддержки учителей, работающих в сельской местности.Директор департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Алексей Дренин отметил, что регион ведет большую работу по привлечению молодых педагогов, развитию сети психолого-педагогических классов, в том числе, спикер рассказал об уникальном опыте создания виртуальных педагогических классов.Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марина Кравец в своем выступлении отметила особое единство всех органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа при оказании мер поддержки учителей в Год педагога и наставника и единство всех людей в целом в деле повышения статуса педагога. Как уникальный опыт региона Марина Владимировна отметила решение о присвоении педагогических статусов "Учитель-исследователь", "Учитель-методист", "Учитель-наставник".В видеоприветсвии к участникам Церемонии обратилась Министр образования Запорожской области Елена Шапурова: "Запорожская область интенсивно интегрируется в российскую систему образования благодаря всесторонней поддержке президента Владимира Владимировича Путина и министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова. Подписание такого договора в год, объявленный Президентом Годом педагога и наставника, очень символично. Большая честь подписать соглашение о совместной деятельности в рамках учебно-педагогического округа с участниками сегодняшней встречи. Это событие, безусловно, мотивирует нас к реализации общих целей по обеспечению единства образовательного процесса. Уверена, это соглашение станет точкой отсчета долгой и плодотворной работы наших регионов".Подписи под Договором о совместной деятельности участников учебно-педагогического округа поставили руководители органов исполнительной власти в сфере образования 4 регионов: Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, директор Департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец, директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Алексей Дренин и директор Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марина Кравец.Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил: "Создание учебно-педагогических округов – это конкретный шаг к решению задачи, поставленной перед нами Президентом РФ – сохранению национальный суверенитета системы российского образования. Каждый регион имеет свой уникальный опыт, а данное соглашение позволит нам еще внимательнее проанализировать, каким интересным опытом наших педагогов мы можем поделиться с коллегами, позволит увидеть, освоить опыт педагогов из других регионов, при этом сохраняя единую образовательную систему".Участник церемонии высказали общее мнение, что создание учебно-педагогических округов – новый шаг к формированию единого образовательного пространства в Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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