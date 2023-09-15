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В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка - РИА Новости, 15.09.2023
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07:40 15.09.2023 (обновлено: 17:00 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка - РИА Новости, 15.09.2023
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
Детеныш домашнего яка родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это второй малыш в семействе, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T07:40
2023-09-15T17:00
хорошие новости
московский зоопарк
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Детеныш домашнего яка родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это второй малыш в семействе, сообщается на сайте мэра столицы."В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. Потомство появилось у одиннадцатилетнего самца Михаила и девятилетней самки Коры. Это уже второй малыш в семействе. Первого теленка Кора родила в прошлом году", — говорится в сообщении.Детеныш родился в августе, сейчас он уже окреп и бегает по вольеру. Первые полгода малыш будет питаться материнским молоком, а потом перейдет на традиционный рацион — траву, ветки и злаковые смеси.
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московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка

В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка, второй малыш в семействе

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш домашнего яка в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Детеныш домашнего яка в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш домашнего яка в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Детеныш домашнего яка родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это второй малыш в семействе, сообщается на сайте мэра столицы.
"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. Потомство появилось у одиннадцатилетнего самца Михаила и девятилетней самки Коры. Это уже второй малыш в семействе. Первого теленка Кора родила в прошлом году", — говорится в сообщении.
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Детеныш родился в августе, сейчас он уже окреп и бегает по вольеру. Первые полгода малыш будет питаться материнским молоком, а потом перейдет на традиционный рацион — траву, ветки и злаковые смеси.
 
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