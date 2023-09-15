https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html

В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка

В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка - РИА Новости, 15.09.2023

В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка

Детеныш домашнего яка родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это второй малыш в семействе, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:40

2023-09-15T07:40

2023-09-15T17:00

хорошие новости

московский зоопарк

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Детеныш домашнего яка родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, это второй малыш в семействе, сообщается на сайте мэра столицы."В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. Потомство появилось у одиннадцатилетнего самца Михаила и девятилетней самки Коры. Это уже второй малыш в семействе. Первого теленка Кора родила в прошлом году", — говорится в сообщении.Детеныш родился в августе, сейчас он уже окреп и бегает по вольеру. Первые полгода малыш будет питаться материнским молоком, а потом перейдет на традиционный рацион — траву, ветки и злаковые смеси.

https://ria.ru/20230908/binturong-1894884047.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк