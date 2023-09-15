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На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 15.09.2023 (обновлено: 14:50 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ataki-1896535177.html
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ у Торского в ДНР, уничтожила до 55 украинских военных и 4... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:26
2023-09-15T14:50
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ у Торского в ДНР, уничтожила до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.&quot;На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск &quot;Центр&quot;, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20&quot;, - добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ

Минобороны: на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ на Краснолиманском направлении
ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВС РФ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ у Торского в ДНР, уничтожила до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
«

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20", - добавили в ведомстве.

Корабли Черноморского флота. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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