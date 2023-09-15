https://ria.ru/20230915/ataki-1896535177.html

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразили две атаки ВСУ

Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ у Торского в ДНР, уничтожила до 55 украинских военных и 4... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:26

2023-09-15T14:26

2023-09-15T14:50

россия

вооруженные силы украины

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ у Торского в ДНР, уничтожила до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/drony-1896537033.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика