https://ria.ru/20230915/aktsiya-1896576519.html

Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья

Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023

Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья

В подмосковных парках в эти выходные пройдет заключительная в текущем году акция по проверке здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:22

2023-09-15T16:22

2023-09-15T16:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В подмосковных парках в эти выходные пройдет заключительная в текущем году акция по проверке здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Выездные бригады врачей будут работать в 11 муниципалитетах - в Мытищах, Пушкинском, Коломне, Ленинском, Раменском и прочих. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что акция "Проверь здоровье в парке" проходила в регионе с начала лета. "За это время в ней приняли участие почти восемь тысяч жителей Подмосковья. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. В выходные пройдет заключительная акция в этом году", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что в рамках осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти другие исследования. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Чтобы пройти осмотр при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230911/zdorove-1895587301.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова