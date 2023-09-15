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Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
16:22 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/aktsiya-1896576519.html
Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья
Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья
В подмосковных парках в эти выходные пройдет заключительная в текущем году акция по проверке здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:22
2023-09-15T16:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В подмосковных парках в эти выходные пройдет заключительная в текущем году акция по проверке здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Выездные бригады врачей будут работать в 11 муниципалитетах - в Мытищах, Пушкинском, Коломне, Ленинском, Раменском и прочих. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что акция "Проверь здоровье в парке" проходила в регионе с начала лета. "За это время в ней приняли участие почти восемь тысяч жителей Подмосковья. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. В выходные пройдет заключительная акция в этом году", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что в рамках осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти другие исследования. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Чтобы пройти осмотр при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Заключительная акция по проверке здоровья пройдет в парках Подмосковья

© iStock.com / Cecilie_ArcursПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© iStock.com / Cecilie_Arcurs
Пациент на приеме у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В подмосковных парках в эти выходные пройдет заключительная в текущем году акция по проверке здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Выездные бригады врачей будут работать в 11 муниципалитетах - в Мытищах, Пушкинском, Коломне, Ленинском, Раменском и прочих. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что акция "Проверь здоровье в парке" проходила в регионе с начала лета.
"За это время в ней приняли участие почти восемь тысяч жителей Подмосковья. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. В выходные пройдет заключительная акция в этом году", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В материале отмечается, что в рамках осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти другие исследования. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
Чтобы пройти осмотр при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
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