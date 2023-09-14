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Мурманская область налаживает мирную жизнь в Приморском районе Запорожья

Мурманская область налаживает мирную жизнь в Приморском районе Запорожья - РИА Новости, 14.09.2023

Мурманская область налаживает мирную жизнь в Приморском районе Запорожья

Специалисты из Мурманской области помогают налаживать мирную жизнь в Приморском районе Запорожской области, с которой правительство региона заключило соглашение РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:00

2023-09-14T14:00

2023-09-14T14:00

мурманская область

мурманская область

запорожская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 14 сен - РИА Новости. Специалисты из Мурманской области помогают налаживать мирную жизнь в Приморском районе Запорожской области, с которой правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве, большая часть поставленных задач уже выполнена, сообщил губернатор северного региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале. "Меньше полугода назад Мурманская область по поручению президента России взяла под шефство Приморский район Запорожской области. За это время мы отработали на 40 объектах. Некоторые из них - жизненно-важные!" - написал Чибис. Главная цель соглашения – помочь подшефной территории в обустройстве мирной жизни. План по оказанию помощи включает в себя более 40 мероприятий в различных сферах – ЖКХ, образовании, культуре, спорте. "В настоящее время большая часть поставленных задач выполнена", - отметили в министерстве информационной политики региона. Так, в селе Орловка специалисты из "Мурманскводоканала" установили новую водонапорную башню: до этого жители получали воду по графику и в воде содержались примеси природного газа. Восстановлено водоснабжение в Приморске, специалисты продолжают внедрять технические решения, чтобы его улучшить. На сегодняшний день заменено насосное оборудование на восьми скважинах. В Инзовке мурманские специалисты завершили ремонт амбулатории. Скоро туда доставят закупленное правительством Мурманской области оборудование и начнётся приём пациентов. Также в рамках проекта "Арктическая школа" в средней школе Инзовки отремонтирован спортивный зал, для учеников приобрели спортивный инвентарь. Ремонт амбулатории силами мурманских специалистов завершён и в селе Коларовка. Зиму Приморск встретит с новыми газовыми котельными: инженеры АО "Мурманэнергосбыт" произвели установку двух газовых блочно-модульных котельных российского производства мощностью 2 МВт. Котельные были приобретены администраций Запорожской области, а заполярные энергетики взяли на себя все работы по их монтажу, приобретению дополнительного оборудования для их доукомплектации (газовые рампы, счетчики, распределительные шкафы, подпиточные насосы). В новом сезоне отапливаться от них будут все социально значимые объекты районного центра – больница, почта, полиция и учебные заведения, отметили в региональном мининформе. "За короткий период отношение жителей приморского района к северянам значительно изменилось. Ещё в прошлый приезд они избегали общения и не верили, что кто-то начнет решать важные для них вопросы. В этот раз многие уже подходили и благодарили за помощь, просили о новой поддержке", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230718/pomosch-1884916414.html

https://ria.ru/20230717/murmansk-1884552232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, запорожская область, андрей чибис