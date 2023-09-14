https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896240628.html

В Японии назвали приоритетом возобновление посещения могил в России

В Японии назвали приоритетом возобновление посещения могил в России - РИА Новости, 14.09.2023

В Японии назвали приоритетом возобновление посещения могил в России

Одним из приоритетных направлений в отношениях с Россией будет возобновление посещения могил предков бывшими жителями "северных территорий", как в Японии... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:03

2023-09-14T07:03

2023-09-14T07:03

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япония

россия

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ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Одним из приоритетных направлений в отношениях с Россией будет возобновление посещения могил предков бывшими жителями "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, заявила на первой пресс-конференции новая глава японского МИД Ёко Камикава. "Что касается возобновления посещения могил на северных территориях и других обменов, то это является одним из приоритетов в японо-российских отношениях. Чтобы ответить чаяниям бывших жителей островов, которые находятся в преклонном возрасте, я намерена и впредь призывать Россию к возобновлению обменов с особым вниманием к вопросу посещения могил", - сказала министр. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230914/dogovor-1896240480.html

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в мире, япония, россия