https://ria.ru/20230914/vzlom-1896413519.html
Wildberries опроверг информацию о массовых взломах аккаунтов продавцов
Wildberries опроверг информацию о массовых взломах аккаунтов продавцов - РИА Новости, 14.09.2023
Wildberries опроверг информацию о массовых взломах аккаунтов продавцов
Информация о массовых взломах личных кабинетов продавцов Wildberries не соответствует действительности, ни один из случаев не был подтверждён, сообщили РИА... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:02
2023-09-14T21:02
2023-09-14T21:02
технологии
wildberries
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Информация о массовых взломах личных кабинетов продавцов Wildberries не соответствует действительности, ни один из случаев не был подтверждён, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация, что продавцов маркетплейса начали массово взламывать. Отмечалось, что хакеры создают фейковые товары и "разоряют предпринимателей штрафами" или прибегают к шантажу. "Данная информация не соответствует действительности. Мы тщательно изучаем каждый подобный случай, и ни один из них не подтвердился", - заявили в Wildberries. В компании пояснили, что на самом деле некоторые продавцы, не соблюдая рекомендаций площадки, самостоятельно передают свои авторизационные данные и коды доступа в сторонние сервисы для управления личными кабинетами, в результате чего злоумышленники получают доступ к их аккаунтам и совершают несанкционированные действия. Там также вновь посоветовали не передавать доступ к своим личным кабинетам сторонним людям и сервисам, а также завершать сеансы на устройствах.
https://ria.ru/20230911/wildberries-1895598288.html
https://ria.ru/20230812/britaniya-1889659900.html
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технологии, wildberries
Wildberries опроверг информацию о массовых взломах аккаунтов продавцов
Wildberries опроверг информацию о массовых взломах личных кабинетов продавцов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Информация о массовых взломах личных кабинетов продавцов Wildberries не соответствует действительности, ни один из случаев не был подтверждён, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация, что продавцов маркетплейса начали массово взламывать. Отмечалось, что хакеры создают фейковые товары и "разоряют предпринимателей штрафами" или прибегают к шантажу.
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"Данная информация не соответствует действительности. Мы тщательно изучаем каждый подобный случай, и ни один из них не подтвердился", - заявили в Wildberries.
В компании пояснили, что на самом деле некоторые продавцы, не соблюдая рекомендаций площадки, самостоятельно передают свои авторизационные данные и коды доступа в сторонние сервисы для управления личными кабинетами, в результате чего злоумышленники получают доступ к их аккаунтам и совершают несанкционированные действия.
Там также вновь посоветовали не передавать доступ к своим личным кабинетам сторонним людям и сервисам, а также завершать сеансы на устройствах.
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