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Жители села в Курской области остались без воды после обстрела - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/voda-1896254395.html
Жители села в Курской области остались без воды после обстрела
Жители села в Курской области остались без воды после обстрела - РИА Новости, 14.09.2023
Жители села в Курской области остались без воды после обстрела
Село Гордеевка Кореневского района Курской области осталось без воды после обстрела со стороны Украины утром в четверг, никто из жителей не пострадал, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:50
2023-09-14T09:50
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Село Гордеевка Кореневского района Курской области осталось без воды после обстрела со стороны Украины утром в четверг, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. "Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта. Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам", — сообщил Старовойт. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896214579.html
курская область
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происшествия, курская область, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Роман Старовойт
Жители села в Курской области остались без воды после обстрела

Жители пограничного села в Курской области остались без воды после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Село Гордеевка Кореневского района Курской области осталось без воды после обстрела со стороны Украины утром в четверг, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта. Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам", — сообщил Старовойт.
Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
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