https://ria.ru/20230914/voda-1896254395.html

Жители села в Курской области остались без воды после обстрела

Жители села в Курской области остались без воды после обстрела - РИА Новости, 14.09.2023

Жители села в Курской области остались без воды после обстрела

Село Гордеевка Кореневского района Курской области осталось без воды после обстрела со стороны Украины утром в четверг, никто из жителей не пострадал, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:50

2023-09-14T09:50

2023-09-14T09:50

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Село Гордеевка Кореневского района Курской области осталось без воды после обстрела со стороны Украины утром в четверг, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. "Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта. Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам", — сообщил Старовойт. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230913/obstrel-1896214579.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, украина, роман старовойт