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Герой России показал учебный процесс в Тюменском военном училище
Герой России показал учебный процесс в Тюменском военном училище - РИА Новости, 14.09.2023
Герой России показал учебный процесс в Тюменском военном училище
Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин показал РИА Новости учебное заведение,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:14
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин показал РИА Новости учебное заведение, где курсантов готовят по ряду направлений инженерного дела. Ранее офицер был дважды ранен в ходе проведения спецоперации. Первое ранение он получил под Черниговом, где вместе со своим полком обеспечивал переправу для группировки войск РФ через Десну. Второй раз Сайфуллина ранили в Донбассе, когда группировка российских войск освобождала Луганскую Народную Республику. Герой России продемонстрировал, в частности, боевую подготовку курсантов. Так, курсанты применили на полигоне реактивную установку разминирования УР-77, которая способна проделывать проходы в минных полях. Также корреспонденту показали тренировку будущих военных инженеров в штурмовых костюмах в связке с бронетехникой, преодоление курсантами полосы препятствий. Училище готовит офицеров и прапорщиков по различным направлениям военного инженерного дела, таким так минное дело, фортификация, понтонные переправы и другим. Полковник Сайфуллин в зоне СВО командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и получил два ранения. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения обеих ног, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. Ранее Сайфуллин рассказывал РИА Новости о планах вернуться в зону спецоперации.
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россия, чернигов, донбасс, общество, образование - общество
Россия, Чернигов, Донбасс, Общество, Образование - Общество
Герой России показал учебный процесс в Тюменском военном училище
Герой России Сайфуллин показал учебный процесс в Тюменском военном училище
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин показал РИА Новости учебное заведение, где курсантов готовят по ряду направлений инженерного дела.
Ранее офицер был дважды ранен в ходе проведения спецоперации. Первое ранение он получил под Черниговом
, где вместе со своим полком обеспечивал переправу для группировки войск РФ через Десну. Второй раз Сайфуллина ранили в Донбассе
, когда группировка российских войск освобождала Луганскую Народную Республику
.
Герой России продемонстрировал, в частности, боевую подготовку курсантов. Так, курсанты применили на полигоне реактивную установку разминирования УР-77, которая способна проделывать проходы в минных полях. Также корреспонденту показали тренировку будущих военных инженеров в штурмовых костюмах в связке с бронетехникой, преодоление курсантами полосы препятствий.
Училище готовит офицеров и прапорщиков по различным направлениям военного инженерного дела, таким так минное дело, фортификация, понтонные переправы и другим.
Полковник Сайфуллин в зоне СВО командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и получил два ранения. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения обеих ног, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
Ранее Сайфуллин рассказывал РИА Новости о планах вернуться в зону спецоперации.
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