Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 14.09.2023 (обновлено: 07:18 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896239127.html
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.09.2023
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром
Артиллеристы ВС РФ, в том числе расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T06:02
2023-09-14T07:18
специальная военная операция на украине
соледар
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_a26bfc39a35c5cae97198c99f5b9a21e.jpg
СОЛЕДАР, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ, в том числе расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, успешно уничтожают и подавляют полученные цели, препятствуя наступлению украинских войск под Соледаром, рассказали РИА Новости командир расчета. "Задачи нашего расчета как в фильме "Горячий снег", они выбивали танки, а мы выбиваем артиллерию. Самое главное - это навестись, выполнить задачу, выстрелить. Либо подавить, либо уничтожить противника, подавить - это для того, чтобы противник уменьшил интенсивность свой работы, а поразить - это уничтожить противника", - рассказал командир артиллерийского подразделения. По его словам, противник наступает в том числе с применением артиллерии, и одна из задач - уничтожить ее для дальнейшего продвижения вперед российских подразделений. Он уточнил, что расчет может работать до 30 раз в день. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html
соледар
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_7f9652635c9041d3d047e027870c5a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром

Командир: артиллеристы успешно препятствуют контрнаступлению ВСУ под Соледаром

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ, в том числе расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, успешно уничтожают и подавляют полученные цели, препятствуя наступлению украинских войск под Соледаром, рассказали РИА Новости командир расчета.
«
"Задачи нашего расчета как в фильме "Горячий снег", они выбивали танки, а мы выбиваем артиллерию. Самое главное - это навестись, выполнить задачу, выстрелить. Либо подавить, либо уничтожить противника, подавить - это для того, чтобы противник уменьшил интенсивность свой работы, а поразить - это уничтожить противника", - рассказал командир артиллерийского подразделения.
По его словам, противник наступает в том числе с применением артиллерии, и одна из задач - уничтожить ее для дальнейшего продвижения вперед российских подразделений. Он уточнил, что расчет может работать до 30 раз в день.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
ВСУ жалуются на неэффективность танков Leopard, пишут СМИ
Вчера, 05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледарДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала