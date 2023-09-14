https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896239127.html

Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром

Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.09.2023

Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром

Артиллеристы ВС РФ, в том числе расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T06:02

2023-09-14T06:02

2023-09-14T07:18

специальная военная операция на украине

соледар

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы рф

безопасность

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СОЛЕДАР, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ, в том числе расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, успешно уничтожают и подавляют полученные цели, препятствуя наступлению украинских войск под Соледаром, рассказали РИА Новости командир расчета. "Задачи нашего расчета как в фильме "Горячий снег", они выбивали танки, а мы выбиваем артиллерию. Самое главное - это навестись, выполнить задачу, выстрелить. Либо подавить, либо уничтожить противника, подавить - это для того, чтобы противник уменьшил интенсивность свой работы, а поразить - это уничтожить противника", - рассказал командир артиллерийского подразделения. По его словам, противник наступает в том числе с применением артиллерии, и одна из задач - уничтожить ее для дальнейшего продвижения вперед российских подразделений. Он уточнил, что расчет может работать до 30 раз в день. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html

соледар

донецкая народная республика

киев

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соледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность