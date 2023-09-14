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Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.09.2023
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром
Артиллеристы ВС РФ, в том числе расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T06:02
2023-09-14T06:02
2023-09-14T07:18
специальная военная операция на украине
соледар
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вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ, в том числе расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, успешно уничтожают и подавляют полученные цели, препятствуя наступлению украинских войск под Соледаром, рассказали РИА Новости командир расчета. "Задачи нашего расчета как в фильме "Горячий снег", они выбивали танки, а мы выбиваем артиллерию. Самое главное - это навестись, выполнить задачу, выстрелить. Либо подавить, либо уничтожить противника, подавить - это для того, чтобы противник уменьшил интенсивность свой работы, а поразить - это уничтожить противника", - рассказал командир артиллерийского подразделения. По его словам, противник наступает в том числе с применением артиллерии, и одна из задач - уничтожить ее для дальнейшего продвижения вперед российских подразделений. Он уточнил, что расчет может работать до 30 раз в день. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html
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соледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы рассказали о сопротивлении контрнаступлению ВСУ под Соледаром
Командир: артиллеристы успешно препятствуют контрнаступлению ВСУ под Соледаром