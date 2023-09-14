https://ria.ru/20230914/snegur-1896254781.html
В Молдавии объявили общенациональный траур из-за смерти бывшего президента
В Молдавии объявили общенациональный траур из-за смерти бывшего президента - РИА Новости, 14.09.2023
В Молдавии объявили общенациональный траур из-за смерти бывшего президента
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 16 сентября, в день похорон первого главы республики Мирчи Снегура, в стране будет объявлен национальный траур. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:53
2023-09-14T09:53
2023-09-14T09:53
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 16 сентября, в день похорон первого главы республики Мирчи Снегура, в стране будет объявлен национальный траур. Бывший вице-премьер республики Константин Тампиза сообщил ранее, что Снегур скончался в ночь на четверг от неизлечимой болезни. "С глубокой печалью я узнала, что этой ночью скончался Мирча Снегур, первый президент Молдавии. 16 сентября будет объявлено днем национального траура, пройдут похороны с государственными почестями", - написала Санду в соцсетях. По ее словам, Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдавии. Санду выразила соболезнования семье и близким экс-президента. Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996 года. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии объявили общенациональный траур из-за смерти бывшего президента
Санду объявила 16 сентября днем траура в Молдавии из-за смерти Мирчи Снегура
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что 16 сентября, в день похорон первого главы республики Мирчи Снегура, в стране будет объявлен национальный траур.
Бывший вице-премьер республики Константин Тампиза сообщил ранее, что Снегур скончался в ночь на четверг от неизлечимой болезни.
"С глубокой печалью я узнала, что этой ночью скончался Мирча Снегур, первый президент Молдавии. 16 сентября будет объявлено днем национального траура, пройдут похороны с государственными почестями", - написала Санду в соцсетях. По ее словам, Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдавии. Санду выразила соболезнования семье и близким экс-президента.
Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996 года. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией
, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.