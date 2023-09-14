https://ria.ru/20230914/roskomnadzor-1896332567.html
Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp
Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp - РИА Новости, 14.09.2023
Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp
WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией, иначе мессенджер заблокируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:02
2023-09-14T15:02
2023-09-14T16:38
общество
технологии
россия
антон горелкин
виктор бондарев
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией, иначе мессенджер заблокируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей. <...> Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, а при отказе — к блокировке", — сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что применение мер за несоблюдение российских законов зависит от решений руководства компаний.В Роскомнадзоре порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы. Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*. До сих пор в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. Однако в среду WhatsApp запустил каналы более чем в 150 странах. На сайте компании сказано, что возможность создавать каналы постепенно появится у каждого пользователя.В тот же день первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе WhatsApp в России может быть пересмотрена, если мессенджер начнет "расширять функционал в сторону массового распространения информации". В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в четверг заявил, что превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае явных угроз для россиян приложение может быть заблокировано.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230906/blokirovka-1894434346.html
https://ria.ru/20230914/prilozhenie-1896322147.html
https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, антон горелкин, виктор бондарев, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Виктор Бондарев, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp
РКН допустил блокировку WhatsApp за появление каналов с запрещенной информацией
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией, иначе мессенджер заблокируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора
.
"Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей. <...> Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, а при отказе — к блокировке", — сказали в ведомстве.
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Там подчеркнули, что применение мер за несоблюдение российских законов зависит от решений руководства компаний.
В Роскомнадзоре порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы.
Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*. До сих пор в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. Однако в среду WhatsApp запустил каналы более чем в 150 странах. На сайте компании сказано, что возможность создавать каналы постепенно появится у каждого пользователя.
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В тот же день первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин
заявил, что официальная позиция по работе WhatsApp в России
может быть пересмотрена, если мессенджер начнет "расширять функционал в сторону массового распространения информации".
В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев
в четверг заявил, что превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае явных угроз для россиян приложение может быть заблокировано.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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