https://ria.ru/20230914/roskomnadzor-1896332567.html

Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp

Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp - РИА Новости, 14.09.2023

Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp

WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией, иначе мессенджер заблокируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:02

2023-09-14T15:02

2023-09-14T16:38

общество

технологии

россия

антон горелкин

виктор бондарев

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией, иначе мессенджер заблокируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей. <...> Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, а при отказе — к блокировке", — сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что применение мер за несоблюдение российских законов зависит от решений руководства компаний.В Роскомнадзоре порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы. Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*. До сих пор в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. Однако в среду WhatsApp запустил каналы более чем в 150 странах. На сайте компании сказано, что возможность создавать каналы постепенно появится у каждого пользователя.В тот же день первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе WhatsApp в России может быть пересмотрена, если мессенджер начнет "расширять функционал в сторону массового распространения информации". В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в четверг заявил, что превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае явных угроз для россиян приложение может быть заблокировано.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230906/blokirovka-1894434346.html

https://ria.ru/20230914/prilozhenie-1896322147.html

https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, антон горелкин, виктор бондарев, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф