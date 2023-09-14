Легендарный бразильский форвард Роналдо принял крещение в 46 лет

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо крестился в возрасте 46 лет.
"Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я еще не был крещен ранее. Благодаря причастию я чувствую себя возрожденным как дитя Божие - новым более осознанным и глубоким смыслом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь", - написал бразилец в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Роналдо выигрывал чемпионат мира вместе со сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). На клубном уровне бразилец выступал за бразильские "Крузейро" и "Коринтианс", голландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан".
Роналдо является двукратным обладателем "Золотого мяча" и трехкратным победителем номинации футболист года по версии ФИФА.
