Рейтинг@Mail.ru
Легендарный бразильский форвард Роналдо принял крещение в 46 лет - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:07 14.09.2023 (обновлено: 14:41 05.12.2025)
https://ria.ru/20230914/ronaldo-1896379545.html
Легендарный бразильский форвард Роналдо принял крещение в 46 лет
Легендарный бразильский форвард Роналдо принял крещение в 46 лет - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Легендарный бразильский форвард Роналдо принял крещение в 46 лет
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо крестился в возрасте 46 лет. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2023-09-14T18:07:00+03:00
2025-12-05T14:41:00+03:00
футбол
роналдо
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790215306_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2ae4ffe54cc212c63b18f5a33bf9dd7f.jpg
/20221207/ronaldo-1836635786.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2023
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790215306_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_0f289bb7bde78814e83663ffaf963aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
роналдо, крещение господне
Футбол, Роналдо, Крещение Господне
Легендарный бразильский форвард Роналдо принял крещение в 46 лет

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо принял крещение в 46 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБразилец Роналдо
Бразилец Роналдо - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо крестился в возрасте 46 лет.
«
"Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я еще не был крещен ранее. Благодаря причастию я чувствую себя возрожденным как дитя Божие - новым более осознанным и глубоким смыслом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь", - написал бразилец в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Роналдо выигрывал чемпионат мира вместе со сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). На клубном уровне бразилец выступал за бразильские "Крузейро" и "Коринтианс", голландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан".
Роналдо является двукратным обладателем "Золотого мяча" и трехкратным победителем номинации футболист года по версии ФИФА.
Бразильский футболист Роналдо на чемпионате мира 1998 года во Франции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Роналдо едва не умер перед финалом ЧМ-1998. Драма "зубастика" во Франции
7 декабря 2022, 07:00
 
ФутболРоналдоКрещение Господне
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала