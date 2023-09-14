Легендарный бразильский форвард Роналдо принял крещение в 46 лет

«

"Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я еще не был крещен ранее. Благодаря причастию я чувствую себя возрожденным как дитя Божие - новым более осознанным и глубоким смыслом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь", - написал бразилец в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).