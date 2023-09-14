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В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме

В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2023

В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме

Открытое горение в многоквартирном доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:55

2023-09-14T23:55

2023-09-14T23:57

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В пятиэтажном жилом доме вечером в четверг в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов", пожар был локализован в 23.16. По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет."Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

махачкала

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)