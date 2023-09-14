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В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2023
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23:55 14.09.2023 (обновлено: 23:57 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896428440.html
В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2023
В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в многоквартирном доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:55
2023-09-14T23:57
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В пятиэтажном жилом доме вечером в четверг в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов", пожар был локализован в 23.16. По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет."Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
махачкала
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме

Открытое горение в многоквартирном жилом доме в Махачкале ликвидировали

© Фото : ГУ МЧС России по республике ДагестанПожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по республике Дагестан
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В пятиэтажном жилом доме вечером в четверг в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов", пожар был локализован в 23.16. По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет.
«
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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