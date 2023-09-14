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В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2023
В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в многоквартирном доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:55
2023-09-14T23:55
2023-09-14T23:57
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В пятиэтажном жилом доме вечером в четверг в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов", пожар был локализован в 23.16. По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет."Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в многоквартирном жилом доме в Махачкале ликвидировали