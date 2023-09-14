https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254524.html
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили - РИА Новости, 14.09.2023
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили
Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:51
2023-09-14T09:51
2023-09-14T09:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. С третьего этажа были спасены два человека, в том числе один ребенок. "В 09.13 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230912/pozhar-1895943591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили
Пожар в девятиэтажном доме на севере Москвы потушили
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. С третьего этажа были спасены два человека, в том числе один ребенок.
"В 09.13 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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