https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254524.html

Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили

Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили - РИА Новости, 14.09.2023

Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили

Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:51

2023-09-14T09:51

2023-09-14T09:51

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. С третьего этажа были спасены два человека, в том числе один ребенок. "В 09.13 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230912/pozhar-1895943591.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва