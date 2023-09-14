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Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили - РИА Новости, 14.09.2023
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09:51 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254524.html
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили - РИА Новости, 14.09.2023
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили
Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:51
2023-09-14T09:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. С третьего этажа были спасены два человека, в том числе один ребенок. "В 09.13 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пожар в многоэтажке на севере Москвы потушили

Пожар в девятиэтажном доме на севере Москвы потушили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. С третьего этажа были спасены два человека, в том числе один ребенок.
"В 09.13 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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