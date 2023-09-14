https://ria.ru/20230914/pozhar-1896245338.html

В России за сутки потушили 26 природных пожаров

В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 14.09.2023

В России за сутки потушили 26 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:23

2023-09-14T08:23

2023-09-14T08:23

происшествия

россия

хабаровский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 352 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 14 сентября в стране действовало 8 лесных пожаров на площади 35 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 28 гектаров.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896242845.html

россия

хабаровский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии