https://ria.ru/20230914/pozhar-1896245338.html
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 14.09.2023
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:23
2023-09-14T08:23
2023-09-14T08:23
происшествия
россия
хабаровский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 352 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 14 сентября в стране действовало 8 лесных пожаров на площади 35 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 28 гектаров.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896242845.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 26 природных пожаров