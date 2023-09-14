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В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 14.09.2023
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08:23 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896245338.html
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 14.09.2023
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:23
2023-09-14T08:23
происшествия
россия
хабаровский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 352 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 14 сентября в стране действовало 8 лесных пожаров на площади 35 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 28 гектаров.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896242845.html
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происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 26 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 26 природных пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди во время тушения пожара
Люди во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.09.2023 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 352 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 14 сентября в стране действовало 8 лесных пожаров на площади 35 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае - там действуют два пожара на площади 28 гектаров.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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ПроисшествияРоссияХабаровский крайПриродные пожары в России
 
 
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