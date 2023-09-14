https://ria.ru/20230914/pozhar-1896242845.html

В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода

В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода - РИА Новости, 14.09.2023

В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода

Пожар на площади 2 гектара произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:41

2023-09-14T07:41

2023-09-14T07:44

происшествия

саратов

россия

красный октябрь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Пожар на площади 2 гектара произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение об инциденте в районе поселка Красный Октябрь поступило в ведомство в 7.37 (6.37 мск)."По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров - первая нитка газопровода Песчаный Умет-Сторожевка - с последующим горением. Газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время происходит горение травы на площади 2 гектара. Пострадавших нет. На месте работают четыре пожарных расчета", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230913/pozhar-1896095359.html

саратов

россия

красный октябрь

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происшествия, саратов, россия, красный октябрь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром