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В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода
Пожар на площади 2 гектара произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:41
2023-09-14T07:41
2023-09-14T07:44
происшествия
саратов
россия
красный октябрь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Пожар на площади 2 гектара произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение об инциденте в районе поселка Красный Октябрь поступило в ведомство в 7.37 (6.37 мск)."По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров - первая нитка газопровода Песчаный Умет-Сторожевка - с последующим горением. Газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время происходит горение травы на площади 2 гектара. Пострадавших нет. На месте работают четыре пожарных расчета", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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происшествия, саратов, россия, красный октябрь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Саратов, Россия, Красный Октябрь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода
ГУМЧС: в Саратове начался пожар площадью 2 га после разгерметизации газопровода