Рейтинг@Mail.ru
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 14.09.2023 (обновлено: 07:44 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896242845.html
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода
Пожар на площади 2 гектара произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:41
2023-09-14T07:44
происшествия
саратов
россия
красный октябрь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Пожар на площади 2 гектара произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение об инциденте в районе поселка Красный Октябрь поступило в ведомство в 7.37 (6.37 мск)."По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров - первая нитка газопровода Песчаный Умет-Сторожевка - с последующим горением. Газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время происходит горение травы на площади 2 гектара. Пострадавших нет. На месте работают четыре пожарных расчета", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20230913/pozhar-1896095359.html
саратов
россия
красный октябрь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, красный октябрь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Саратов, Россия, Красный Октябрь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
В Саратове начался пожар после разгерметизации газопровода

ГУМЧС: в Саратове начался пожар площадью 2 га после разгерметизации газопровода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Пожар на площади 2 гектара произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение об инциденте в районе поселка Красный Октябрь поступило в ведомство в 7.37 (6.37 мск).
"По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров - первая нитка газопровода Песчаный Умет-Сторожевка - с последующим горением. Газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время происходит горение травы на площади 2 гектара. Пострадавших нет. На месте работают четыре пожарных расчета", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Саратовской области потушили пожар на предприятии по переработке масла
13 сентября, 13:44
 
ПроисшествияСаратовРоссияКрасный ОктябрьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала