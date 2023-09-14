https://ria.ru/20230914/podrostok-1896311837.html
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.09.2023
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии
Четырнадцатилетний подросток, подорвавшийся при покосе травы в ЛНР на неизвестном устройстве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила министр... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:46
2023-09-14T13:46
2023-09-14T13:46
первомайск
ситуация в днр и лнр
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, подорвавшийся при покосе травы в ЛНР на неизвестном устройстве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем телеграм-канале. Ранее в военной комендатуре ЛНР заявили РИА Новости, что подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства при покосе травы в Первомайске. "Пострадавший подросток 2008 года рождения, который подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете в городе Первомайск, доставлен в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка тяжело стабильное. Его осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. На данный момент он госпитализирован в отделение реанимации", - написала Пащенко. По ее словам, ребенок поступил с множественными осколочными ранениями рук, ног и головы, ушибами и осколочным ранением глаза. Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
первомайск, ситуация в днр и лнр, происшествия
Первомайск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии
Подорвавшийся при покосе травы в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии