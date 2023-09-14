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Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.09.2023
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13:46 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/podrostok-1896311837.html
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.09.2023
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии
Четырнадцатилетний подросток, подорвавшийся при покосе травы в ЛНР на неизвестном устройстве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила министр... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:46
2023-09-14T13:46
первомайск
ситуация в днр и лнр
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, подорвавшийся при покосе травы в ЛНР на неизвестном устройстве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем телеграм-канале. Ранее в военной комендатуре ЛНР заявили РИА Новости, что подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства при покосе травы в Первомайске. "Пострадавший подросток 2008 года рождения, который подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете в городе Первомайск, доставлен в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка тяжело стабильное. Его осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. На данный момент он госпитализирован в отделение реанимации", - написала Пащенко. По ее словам, ребенок поступил с множественными осколочными ранениями рук, ног и головы, ушибами и осколочным ранением глаза. Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html
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первомайск, ситуация в днр и лнр, происшествия
Первомайск, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия
Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии

Подорвавшийся при покосе травы в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, подорвавшийся при покосе травы в ЛНР на неизвестном устройстве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.
Ранее в военной комендатуре ЛНР заявили РИА Новости, что подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства при покосе травы в Первомайске.
«
"Пострадавший подросток 2008 года рождения, который подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете в городе Первомайск, доставлен в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка тяжело стабильное. Его осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. На данный момент он госпитализирован в отделение реанимации", - написала Пащенко.
По ее словам, ребенок поступил с множественными осколочными ранениями рук, ног и головы, ушибами и осколочным ранением глаза.
Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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ПервомайскСитуация в ДНР и ЛНРПроисшествия
 
 
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