https://ria.ru/20230914/podrostok-1896311837.html

Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии

Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 14.09.2023

Подорвавшийся в ЛНР подросток находится в тяжелом состоянии

Четырнадцатилетний подросток, подорвавшийся при покосе травы в ЛНР на неизвестном устройстве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила министр... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:46

2023-09-14T13:46

2023-09-14T13:46

первомайск

ситуация в днр и лнр

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, подорвавшийся при покосе травы в ЛНР на неизвестном устройстве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своем телеграм-канале. Ранее в военной комендатуре ЛНР заявили РИА Новости, что подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства при покосе травы в Первомайске. "Пострадавший подросток 2008 года рождения, который подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете в городе Первомайск, доставлен в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние ребенка тяжело стабильное. Его осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. На данный момент он госпитализирован в отделение реанимации", - написала Пащенко. По ее словам, ребенок поступил с множественными осколочными ранениями рук, ног и головы, ушибами и осколочным ранением глаза. Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html

первомайск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

первомайск, ситуация в днр и лнр, происшествия