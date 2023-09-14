https://ria.ru/20230914/peresmotr-1896357036.html

Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции

Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции

Призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Турка пересмотреть все односторонние санкции в мире не повлияет на санкционную политику стран Запада РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:32

2023-09-14T16:32

2023-09-14T16:32

россия

андрей быстрицкий

оон

высшая школа экономики (вшэ)

владимир путин

европа

украина

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Турка пересмотреть все односторонние санкции в мире не повлияет на санкционную политику стран Запада в отношении России в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий. Турк на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость, чтобы все санкции были ограничены по времени. "Повлияет ли это (призыв верховного комиссара ООН) прямо завтра? Нет, завтра, боюсь, не повлияет",- сказал Быстрицкий, комментируя возможность того, что страны Запада откажутся от санкционной политики в адрес России. По его словам, страны Запада не откажутся от санкций из-за "упертости". Но данный призыв ООН является сигналом потребности в изменениях санкционного порядка, а также попыткой организации вернуть свою значимость. "Сейчас, может быть, (страны Запада) не послушаются, но в данном случае, человек, который так говорит, он думает о том, что в бэкграунде ООН и в его судьбе появится запись о том, что он твердо отстаивал равноправие и возможность разумного регулирования в современном мире", - уточнил он. В беседе с агентством Быстрицкий также рассказал, что несмотря на вероятное игнорирование призыва по санкциям, западные страны все равно будут стараться сохранить имидж в организации, так как они "с удовольствием используют площадку ООН для нападок на Россию". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.

https://ria.ru/20230914/kuba-1896345835.html

https://ria.ru/20230913/zaderzhanie-1896214056.html

россия

европа

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россия, андрей быстрицкий, оон, высшая школа экономики (вшэ), владимир путин, европа, украина, международный дискуссионный клуб "валдай"