Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции
Эксперт: пересмотр санкций в мире не повлияет на политику Запада в отношении РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Турка пересмотреть все односторонние санкции в мире не повлияет на санкционную политику стран Запада в отношении России в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.
Турк на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость, чтобы все санкции были ограничены по времени.
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"Повлияет ли это (призыв верховного комиссара ООН) прямо завтра? Нет, завтра, боюсь, не повлияет",- сказал Быстрицкий, комментируя возможность того, что страны Запада откажутся от санкционной политики в адрес России.
По его словам, страны Запада не откажутся от санкций из-за "упертости". Но данный призыв ООН является сигналом потребности в изменениях санкционного порядка, а также попыткой организации вернуть свою значимость.
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"Сейчас, может быть, (страны Запада) не послушаются, но в данном случае, человек, который так говорит, он думает о том, что в бэкграунде ООН и в его судьбе появится запись о том, что он твердо отстаивал равноправие и возможность разумного регулирования в современном мире", - уточнил он.
В беседе с агентством Быстрицкий также рассказал, что несмотря на вероятное игнорирование призыва по санкциям, западные страны все равно будут стараться сохранить имидж в организации, так как они "с удовольствием используют площадку ООН для нападок на Россию".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.