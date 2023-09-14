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Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции - РИА Новости, 14.09.2023
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16:32 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/peresmotr-1896357036.html
Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции
Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции - РИА Новости, 14.09.2023
Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции
Призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Турка пересмотреть все односторонние санкции в мире не повлияет на санкционную политику стран Запада РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:32
2023-09-14T16:32
россия
андрей быстрицкий
оон
высшая школа экономики (вшэ)
владимир путин
европа
украина
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Турка пересмотреть все односторонние санкции в мире не повлияет на санкционную политику стран Запада в отношении России в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий. Турк на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость, чтобы все санкции были ограничены по времени. "Повлияет ли это (призыв верховного комиссара ООН) прямо завтра? Нет, завтра, боюсь, не повлияет",- сказал Быстрицкий, комментируя возможность того, что страны Запада откажутся от санкционной политики в адрес России. По его словам, страны Запада не откажутся от санкций из-за "упертости". Но данный призыв ООН является сигналом потребности в изменениях санкционного порядка, а также попыткой организации вернуть свою значимость. "Сейчас, может быть, (страны Запада) не послушаются, но в данном случае, человек, который так говорит, он думает о том, что в бэкграунде ООН и в его судьбе появится запись о том, что он твердо отстаивал равноправие и возможность разумного регулирования в современном мире", - уточнил он. В беседе с агентством Быстрицкий также рассказал, что несмотря на вероятное игнорирование призыва по санкциям, западные страны все равно будут стараться сохранить имидж в организации, так как они "с удовольствием используют площадку ООН для нападок на Россию". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.
https://ria.ru/20230914/kuba-1896345835.html
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россия, андрей быстрицкий, оон, высшая школа экономики (вшэ), владимир путин, европа, украина, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Андрей Быстрицкий, ООН, Высшая школа экономики (ВШЭ), Владимир Путин, Европа, Украина, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт прокомментировал призыв ООН пересмотреть все односторонние санкции

Эксперт: пересмотр санкций в мире не повлияет на политику Запада в отношении РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Призыв верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Турка пересмотреть все односторонние санкции в мире не повлияет на санкционную политику стран Запада в отношении России в ближайшее время, заявил РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.
Турк на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. Кроме того, он подчеркнул необходимость, чтобы все санкции были ограничены по времени.
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«
"Повлияет ли это (призыв верховного комиссара ООН) прямо завтра? Нет, завтра, боюсь, не повлияет",- сказал Быстрицкий, комментируя возможность того, что страны Запада откажутся от санкционной политики в адрес России.
По его словам, страны Запада не откажутся от санкций из-за "упертости". Но данный призыв ООН является сигналом потребности в изменениях санкционного порядка, а также попыткой организации вернуть свою значимость.
«
"Сейчас, может быть, (страны Запада) не послушаются, но в данном случае, человек, который так говорит, он думает о том, что в бэкграунде ООН и в его судьбе появится запись о том, что он твердо отстаивал равноправие и возможность разумного регулирования в современном мире", - уточнил он.
В беседе с агентством Быстрицкий также рассказал, что несмотря на вероятное игнорирование призыва по санкциям, западные страны все равно будут стараться сохранить имидж в организации, так как они "с удовольствием используют площадку ООН для нападок на Россию".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.
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