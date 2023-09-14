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ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 14.09.2023

ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска с утра выпустили девятнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, из них три – кассетного типа по Киевскому... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:38

2023-09-14T07:38

2023-09-14T07:38

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска с утра выпустили девятнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, из них три – кассетного типа по Киевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. В 5.30 и 6.55 по Киевскому и Петровскому районам Донецка было выпущено еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, за полтора часа с 5.30 украинские военные трижды обстреляли Червоногвардейский район Макеевки десятью снарядами такого же калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896241774.html

https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896241126.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

россия

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, россия, происшествия