https://ria.ru/20230914/kndr-1896321427.html

Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, заявил Песков

Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 14.09.2023

Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, заявил Песков

Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, основанные на принципах взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:21

2023-09-14T14:21

2023-09-14T14:21

россия

дмитрий песков

ким чен ын

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, основанные на принципах взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Северная Корея является нашим соседом. И, как и с другими соседями, Россия намерена выстраивать и развивать добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения с Пхеньяном", - сказал он. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230914/lavrov-1896320894.html

россия

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, ким чен ын, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)