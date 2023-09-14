https://ria.ru/20230914/kndr-1896321427.html
Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, заявил Песков
Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 14.09.2023
Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, заявил Песков
Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, основанные на принципах взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:21
2023-09-14T14:21
2023-09-14T14:21
россия
дмитрий песков
ким чен ын
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, основанные на принципах взаимного уважения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Северная Корея является нашим соседом. И, как и с другими соседями, Россия намерена выстраивать и развивать добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения с Пхеньяном", - сказал он. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, ким чен ын, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия намерена выстраивать добрые отношения с КНДР, заявил Песков
Песков: Россия намерена выстраивать отношения с КНДР, основанные на уважении