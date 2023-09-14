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Четыреста кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 14.09.2023
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13:18 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kedry-1896289770.html
Четыреста кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге
Четыреста кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 14.09.2023
Четыреста кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге
По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева 400 кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:18
2023-09-14T13:18
кемеровская область
донбасс
сергей цивилев
денис пушилин
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
санкт-петербург
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КЕМЕРОВО, 14 сен – РИА Новости. По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева 400 кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня 300 саженцев кедра из Кузбасса отправили в Донбасс, там по договоренности губернатора Сергея Цивилева и врио главы ДНР Дениса Пушилина будет высажена аллея в честь 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Еще 100 деревьев поедут 18 сентября в Санкт-Петербург, где будет заложена кедровая аллея в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда", – говорится в сообщении. "Освобождение Донбасса и снятие блокады Ленинграда — важнейшие события Великой Отечественной войны. В память о боевом и трудовом подвиге советских людей и в знак неразрывной связи между Кузбассом, Донбассом и Санкт-Петербургом в сентябре заложим две аллеи Памяти и Славы. Кедр — символ долголетия и мощи — поможет надолго сохранить историческую память. Уверен, что закладка этих аллей укрепит связь между нашими регионами, будет способствовать долгому и плодотворному сотрудничеству", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что кедры выращены в питомниках Кемеровского и Чебулинского лесхозов. Саженцы возрастом 5-10 лет привезут к месту посадки на большегрузах. Доставку посадочного материала обеспечивает региональный департамент лесного комплекса при содействии НП "Союз лесопромышленников Кузбасса". Чтобы деревья лучше прижились на новом месте, им особым способом упаковали корневую систему — с большим комом земли, который во время пути будут смачивать. Инициативу сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и укрепления дружественных связей между регионами путем создания аллей Памяти и Славы Кузбасс реализует с 2019 года. С 2019 до 2021 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке создали кедровый бор. К 75-летию Великой Победы в 2020 году аллеи Памяти и Славы были созданы в Москве и на территории музейного комплекса "Мамаев курган" в Волгограде. В 2021 году в Екатеринбурге заложили кедровую аллею Славы Кузбасса и Урала. В 2022 году кузбасские кедры высадили на территории Ржевского мемориала и музейного комплекса "Мамаев курган" в память о 80-летии Сталинградской битвы. В мае 2023 года в честь 80-летней годовщины Победы в Курской битве кедровую аллею заложили вблизи мест сражения. Также в прошлом году 380 кузбасских кедров высадили на острове-граде Свияжск в Татарстане. Акции по высадке кедровых аллей проходят в рамках масштабной осенней экологической акции "Сохраним лес" и при поддержке нацпроекта "Экология", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230803/kuzbas-1888071423.html
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кемеровская область, донбасс, сергей цивилев, денис пушилин, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, санкт-петербург
Кемеровская область, Донбасс, Сергей Цивилев, Денис Пушилин, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербург

Четыреста кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге

© Фото : Администрация Правительства КузбассаКузбасские кедры
Кузбасские кедры - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Кузбасские кедры
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 сен – РИА Новости. По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева 400 кузбасских кедров высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня 300 саженцев кедра из Кузбасса отправили в Донбасс, там по договоренности губернатора Сергея Цивилева и врио главы ДНР Дениса Пушилина будет высажена аллея в честь 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Еще 100 деревьев поедут 18 сентября в Санкт-Петербург, где будет заложена кедровая аллея в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда", – говорится в сообщении.
"Освобождение Донбасса и снятие блокады Ленинграда — важнейшие события Великой Отечественной войны. В память о боевом и трудовом подвиге советских людей и в знак неразрывной связи между Кузбассом, Донбассом и Санкт-Петербургом в сентябре заложим две аллеи Памяти и Славы. Кедр — символ долголетия и мощи — поможет надолго сохранить историческую память. Уверен, что закладка этих аллей укрепит связь между нашими регионами, будет способствовать долгому и плодотворному сотрудничеству", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что кедры выращены в питомниках Кемеровского и Чебулинского лесхозов. Саженцы возрастом 5-10 лет привезут к месту посадки на большегрузах. Доставку посадочного материала обеспечивает региональный департамент лесного комплекса при содействии НП "Союз лесопромышленников Кузбасса". Чтобы деревья лучше прижились на новом месте, им особым способом упаковали корневую систему — с большим комом земли, который во время пути будут смачивать.
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Инициативу сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и укрепления дружественных связей между регионами путем создания аллей Памяти и Славы Кузбасс реализует с 2019 года. С 2019 до 2021 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке создали кедровый бор. К 75-летию Великой Победы в 2020 году аллеи Памяти и Славы были созданы в Москве и на территории музейного комплекса "Мамаев курган" в Волгограде.
В 2021 году в Екатеринбурге заложили кедровую аллею Славы Кузбасса и Урала. В 2022 году кузбасские кедры высадили на территории Ржевского мемориала и музейного комплекса "Мамаев курган" в память о 80-летии Сталинградской битвы. В мае 2023 года в честь 80-летней годовщины Победы в Курской битве кедровую аллею заложили вблизи мест сражения. Также в прошлом году 380 кузбасских кедров высадили на острове-граде Свияжск в Татарстане.
Акции по высадке кедровых аллей проходят в рамках масштабной осенней экологической акции "Сохраним лес" и при поддержке нацпроекта "Экология", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
 
Кемеровская областьДонбассСергей ЦивилевДенис ПушилинВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетСанкт-Петербург
 
 
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