https://ria.ru/20230914/intervyu-1896314388.html

Анна Вертинская: мы вдохновили ребят на собственные проекты

Анна Вертинская: мы вдохновили ребят на собственные проекты - РИА Новости, 14.09.2023

Анна Вертинская: мы вдохновили ребят на собственные проекты

Анна Вертинская, студентка факультета информационных технологий Мининского университета, стала победителем конкурса Академии Минпросвещения России “Педагоги... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:55

2023-09-14T13:55

2023-09-14T13:55

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896312291_0:199:2000:1324_1920x0_80_0_0_b73c58afaadac719a707a863285ea8be.jpg

Анна Вертинская, студентка факультета информационных технологий Мининского университета, стала победителем конкурса Академии Минпросвещения России “Педагоги России: судьбы и идеи”. Студентка представляла свой проект для младших школьников “ИнфоМир”. Инициатива позволяет ученикам начальной школы развивать навыки работы с компьютером и быть с техникой на “ты”. Мы узнали у Анны, как ей удалось воплотить идею в жизнь и какие успехи делают участники ее проекта.Анна, расскажите, как родилась идея проекта? Что вас вдохновило на его создание?В 2021 году от университета набирали команду для участия в стратегической инициативе “Кадры будущего для регионов - Нижегородская область”. И мы с одногруппницей решили принять участие. Сначала посетили трехдневный интенсив по созданию проектов, а потом нам нужно было разработать свою инициативу. Изначально было много идей, не связанных с нашей деятельностью. Но мой наставник сказала, что нужно обратить внимание на те сферы, где я хорошо разбираюсь: педагогику и информатику. Так как я работаю в Школе №129 г. Нижний Новгород учителем информатики, решила подумать о преобразованиях в этом направлении.Формирование компьютерной грамотности в начальной школе предполагается в рамках изучения таких предметов как окружающий мир и технология, а информатики как обязательного учебного предмета нет. Но, как показывает практика, учителя начальных классов редко включают в свои уроки эти вопросы, такие знания чаще всего дают родители учеников. Тем не менее задания, связанные с использование средств ИКТ, такие как подготовка презентаций, создание текстов и рисунков, ученики получают. Возникает проблема цифрового разрыва образовательных программ. Поэтому родилась идея создать курс по информатике для младших школьников, где они научатся работать с текстовым и графическим редакторами, делать презентации, монтировать видео.Есть ли аналоги ваших курсов?Нет ни одного бесплатного курса, с помощью которого дети смогли бы научиться правильно оформлять свои проектные работы и обрабатывать различную информацию с помощью ПК. Когда дети приходят на урок информатики в 7 класс, то обучение в информационном мире им дается с трудом. Именно поэтому целевой аудиторией стали обучающиеся 2-6 классов.Расскажите про свою команду.Изначально нам помогал наставник из университета - директор института непрерывного образования Мининского университета Ирина Владимировна Прохорова. Именно с ней мы сидели целыми вечерами и думали, как же организовать обучение детей, какие могут возникнуть риски, что нужно учитывать, и именно она помогла оформить идею “обучение-игра”, чтобы сделать наш курс более актуальным. Позже к нам присоединились наставники из стратегической инициативы.Идея проекта оказалась настолько интересной и актуальной, что мы выиграли 4 гранта. Я, как лидер проекта, была финалистом Всероссийского студенческого проекта “Твой Ход”, где наша команда набралась опыта, и в этом году мы участвуем снова, но уже с новыми целями, задачами. Таким образом показываем, что наш проект востребован и продолжает развиваться. В данный момент в нашей команде 4 человека: технический специалист, PR-менеджер, программист и руководитель. Все, кроме нашего программиста, являются студентами Мининского университета и действующими педагогами в школах.Сейчас нам активно помогают сотрудники университета в продвижении, усовершенствовании и реализации проекта, а также до сих пор подсказывает и “подкидывает” новые идеи Ирина Владимировна.Сколько лет вашему проекту и каких результатов уже удалось достичь?Нашему проекту почти 2 года, и в нашей копилке 14 видеоуроков по обучению навыкам стандартных программ для редактирования текстов и презентаций, 8 обучающих интерактивных игр, лайфхаки по работе с компьютером, 4 тестовых задания для самопроверки, 7 практических заданий для самостоятельной работы, рекомендации по форматированию текстов и презентаций.Обучение прошли более 60 человек. Изначально мы набирали “пилотную” группу (16 человек), но проектом заинтересовались многие родители и учащиеся, поэтому в первом потоке у нас было 60 учеников.Мы видим, что проект набирает популярность, и мне как выпускнице детского дома хотелось провести обучение для таких же ребят. И нам это удалось: 40 ребят из детского дома г. Дзержинска стали участниками нашего проекта. Также в сентябре мы познакомили с проектом более 80 первокурсников Мининского университета. Возможно, мы вдохновили ребят на собственные проекты.Что было для вас самым сложным в процессе работы над проектом?Самым сложным было организовать работу внутри команды и распределить обязанности, но с этим мы быстро справились, сразу нашли общий язык. Еще одна сложность состояла в том, что, набрав большую группу для обучения, необходимо было продумать правильную организацию занятий. Здесь нам помогла администрация школы, в которой я работаю, предоставив возможность проводить занятия в учебном кабинете.Самым запоминающимся были эмоции и отзывы детей, их родителей о деятельности проекта. Благодаря тому, что я работаю в школе и имею педагогический опыт, то было достаточно легко решать организационные вопросы, быстро выявить проблему, провести анкетирование и т.д.Как вы мотивируете детей на изучение нового материала?Стоит сказать, что первыми участниками стали обучающиеся 5-ых классов Школы №129 г. Нижний Новгород, чуть позже к ним присоединились ребята из других школ Нижегородской области.Для освоения каждой темы курса предусматривается игровой подход. Основная идея состоит в том, чтобы дети не учились, а “играли”. За каждую активность, выполненное задание, прохождение теста, соблюдений правил поведения, техники безопасности и т.д. им начисляются баллы, которые переводятся в “виртуальные” деньги. Успехи ребенка отображаются в онлайн-таблице, которая находится в свободном доступе. Когда обучение заканчивается, дети могут потратить заработанные деньги на мерч проекта. Так у детей возникает мотивация и интерес к обучению.В данном проекте мы используем не только игровые технологии, но и видеоинструкции, интерактивные упражнения на закрепление полученных навыков. Также проект предусматривает разноуровневое обучение и учет индивидуальных особенностей ребенка, особенно это важно при работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью.Один пример: в процессе обучения мы поделили ребят на группы и создали беседы, которые назвали: “геймеры, IT-шники, программисты и хакеры”. Было интересно наблюдать за обучающимися в ходе выполнения задания “клавагонки”, где ребята ставили рекорды, развивая навык “слепой печати”. Это было настолько увлекательно, что мы как преподаватели тоже включились и соревновались с ними, что дало им некоторую мотивацию, ведь у них появилась возможность превзойти своих учителей.Какая глобальная миссия у проекта, и какие цели вы ставите перед собой на ближайший год?В настоящее время к обучению мы уже подключили воспитанников детских домов. С 19 сентября набираем новую группу для обучения. Также сотрудничаем с центрами наставничества и благотворительными фондами. Для данной целевой аудитории наш проект несет не только образовательную миссию, но и помогает социальной адаптации.Еще после встречи с первокурсниками Мининского университета мы сделали вывод, что проект нужно развивать не только в школах, но и в нашем университете посредством занятий со студентами в рамках дополнительной общеразвивающей программы, по окончанию которой каждый из студентов получит сертификат.Также мы создаем онлайн-курс на платформе Stepik, который сможет пройти любой желающий. В ближайший год планируем присвоить авторство моей рабочей программе и методическим разработкам, распространить их в образовательных организациях, которыми уже начинают пользоваться несколько школ Нижнего Новгорода. Планируем развивать проект, добавляя новые модули в обучение. Например, хотим добавить развитие функциональной грамотности у обучающихся. В общем, работа над проектом продолжается.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор