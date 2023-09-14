https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896248818.html

В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания

В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания - РИА Новости, 14.09.2023

В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания

Газоснабжение потребителей после возгорания на участке газопровода Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове идет в полном объеме, начались восстановительные... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:16

2023-09-14T09:16

2023-09-14T09:25

происшествия

саратов

газпром

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Газоснабжение потребителей после возгорания на участке газопровода Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове идет в полном объеме, начались восстановительные работы, сообщили РИА Новости в компании "Газпром трансгаз Саратов".Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. К 8.21 (7.21 мск) возгорание травы локализовали. По данным правительства региона, открытое горение на подземном газопроводе устранено."Пострадавших нет. Газоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия", - сообщили в пресс-службе дочерней компании "Газпрома".

https://ria.ru/20230815/gazoprovod-1890098767.html

саратов

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов, газпром