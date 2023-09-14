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В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания - РИА Новости, 14.09.2023
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09:16 14.09.2023 (обновлено: 09:25 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896248818.html
В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания
В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания
Газоснабжение потребителей после возгорания на участке газопровода Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове идет в полном объеме, начались восстановительные... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:16
2023-09-14T09:25
происшествия
саратов
газпром
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Газоснабжение потребителей после возгорания на участке газопровода Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове идет в полном объеме, начались восстановительные работы, сообщили РИА Новости в компании "Газпром трансгаз Саратов".Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. К 8.21 (7.21 мск) возгорание травы локализовали. По данным правительства региона, открытое горение на подземном газопроводе устранено."Пострадавших нет. Газоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия", - сообщили в пресс-службе дочерней компании "Газпрома".
https://ria.ru/20230815/gazoprovod-1890098767.html
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происшествия, саратов, газпром
Происшествия, Саратов, Газпром
В Саратове начали восстановление газопровода после возгорания

В Саратове начались восстановительные работы на газопроводе после возгорания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Газоснабжение потребителей после возгорания на участке газопровода Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове идет в полном объеме, начались восстановительные работы, сообщили РИА Новости в компании "Газпром трансгаз Саратов".
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. К 8.21 (7.21 мск) возгорание травы локализовали. По данным правительства региона, открытое горение на подземном газопроводе устранено.
"Пострадавших нет. Газоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия", - сообщили в пресс-службе дочерней компании "Газпрома".
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