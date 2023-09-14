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В Саратове устранили открытое горение на газопроводе - РИА Новости, 14.09.2023
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08:18 14.09.2023 (обновлено: 08:29 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896245033.html
В Саратове устранили открытое горение на газопроводе
В Саратове устранили открытое горение на газопроводе - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове устранили открытое горение на газопроводе
Открытое горение на подземном газопроводе Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове после разгерметизации устранено, пострадавших нет, сообщил начальник управления... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:18
2023-09-14T08:29
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение на подземном газопроводе Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове после разгерметизации устранено, пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале.."По поручению губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина выехал на место происшествия в Гагаринском районе, где произошла разгерметизация на подземном газопроводе. Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения", - написал Юрин.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал.В главке МЧС уточнили журналистам, что возгорание травы на площади 2 гектара локализовано в 8.21 (7.21 мск).
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове устранили открытое горение на газопроводе

В Саратове устранили открытое горение на газопроводе после разгерметизации

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение на подземном газопроводе Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове после разгерметизации устранено, пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале..
"По поручению губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина выехал на место происшествия в Гагаринском районе, где произошла разгерметизация на подземном газопроводе. Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения", - написал Юрин.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал.
В главке МЧС уточнили журналистам, что возгорание травы на площади 2 гектара локализовано в 8.21 (7.21 мск).
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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13 сентября, 13:44
 
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