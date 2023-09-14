https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896245033.html

В Саратове устранили открытое горение на газопроводе

В Саратове устранили открытое горение на газопроводе - РИА Новости, 14.09.2023

В Саратове устранили открытое горение на газопроводе

Открытое горение на подземном газопроводе Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове после разгерметизации устранено, пострадавших нет, сообщил начальник управления... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:18

2023-09-14T08:18

2023-09-14T08:29

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение на подземном газопроводе Песчаный Умет - Сторожевка в Саратове после разгерметизации устранено, пострадавших нет, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале.."По поручению губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина выехал на место происшествия в Гагаринском районе, где произошла разгерметизация на подземном газопроводе. Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения", - написал Юрин.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал.В главке МЧС уточнили журналистам, что возгорание травы на площади 2 гектара локализовано в 8.21 (7.21 мск).

https://ria.ru/20230913/pozhar-1896095359.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов