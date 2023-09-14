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На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории - РИА Новости, 14.09.2023
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16:04 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/chasovnya-1896351013.html
На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории
На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории - РИА Новости, 14.09.2023
На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории
Суд на Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви на территории киевского... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:04
2023-09-14T16:04
украина
киев
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Суд на Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви на территории киевского Национального музея истории Украины, сообщили в министерстве культуры. Ранее суд Киева обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". "Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу религиозной общины УПЦ Десятинный храм на решение хозяйственного суда города Киева и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-МАФ (малая архитектурная форма – ред.) на территории Национального музея истории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства культуры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230912/mitropolit-1895976975.html
https://ria.ru/20230907/nastoyatel-1894811449.html
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украина, киев, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории

Суд на Украине обязал демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Суд на Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви на территории киевского Национального музея истории Украины, сообщили в министерстве культуры.
Ранее суд Киева обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам".
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"Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу религиозной общины УПЦ Десятинный храм на решение хозяйственного суда города Киева и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-МАФ (малая архитектурная форма – ред.) на территории Национального музея истории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства культуры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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