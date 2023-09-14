https://ria.ru/20230914/chasovnya-1896351013.html

На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории

На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории - РИА Новости, 14.09.2023

На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории

Суд на Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви на территории киевского... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:04

2023-09-14T16:04

2023-09-14T16:04

украина

киев

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Суд на Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви на территории киевского Национального музея истории Украины, сообщили в министерстве культуры. Ранее суд Киева обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". "Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу религиозной общины УПЦ Десятинный храм на решение хозяйственного суда города Киева и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-МАФ (малая архитектурная форма – ред.) на территории Национального музея истории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства культуры. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230912/mitropolit-1895976975.html

https://ria.ru/20230907/nastoyatel-1894811449.html

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украина, киев, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц