На Украине обязали демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории
Суд на Украине обязал демонтировать часовню УПЦ на территории музея истории
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Суд на Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви на территории киевского Национального музея истории Украины, сообщили в министерстве культуры.
Ранее суд Киева обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам".
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"Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу религиозной общины УПЦ Десятинный храм на решение хозяйственного суда города Киева и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-МАФ (малая архитектурная форма – ред.) на территории Национального музея истории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства культуры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".