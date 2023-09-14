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Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов - РИА Новости, 14.09.2023
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15:59 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/aktivy-1896350279.html
Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов
Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов - РИА Новости, 14.09.2023
Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем телеграм-канале о медленном, но верном возвращении в Россию выведенных за рубеж многомиллиардных активов... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:59
2023-09-14T15:59
экономика
россия
олег дерипаска
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем телеграм-канале о медленном, но верном возвращении в Россию выведенных за рубеж многомиллиардных активов "русичей". "Охота американских олигархов из deep state (глубинного государства – ред.) за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам", - написал Дерипаска. "Первый: от 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 € или $, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах, средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток) возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности", – отмечает Дерипаска. "Здесь, конечно, это не очень ценят. И всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы. Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским deep state", – считает автор. Агентство Блумберг ранее подсчитало, что сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигла 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896326796.html
https://ria.ru/20221118/aktivy-1832492090.html
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экономика, россия, олег дерипаска, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Олег Дерипаска, Санкции в отношении России
Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов

Дерипаска: средства, инвестированные на Западе, медленно, но верно возвращаются

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОснователь фонда "Вольное дело", компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска
Основатель фонда Вольное дело, компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Основатель фонда "Вольное дело", компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем телеграм-канале о медленном, но верном возвращении в Россию выведенных за рубеж многомиллиардных активов "русичей".
"Охота американских олигархов из deep state (глубинного государства – ред.) за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам", - написал Дерипаска.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Российские бизнесмены увеличили вывод активов из Европы, пишут СМИ
Вчера, 14:43
"Первый: от 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 € или $, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах, средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток) возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности", – отмечает Дерипаска.
"Здесь, конечно, это не очень ценят. И всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы. Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским deep state", – считает автор.
Агентство Блумберг ранее подсчитало, что сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигла 50 миллиардов долларов.
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ЭкономикаРоссияОлег ДерипаскаСанкции в отношении России
 
 
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