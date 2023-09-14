Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов
Дерипаска: средства, инвестированные на Западе, медленно, но верно возвращаются
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОснователь фонда "Вольное дело", компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска
Основатель фонда "Вольное дело", компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем телеграм-канале о медленном, но верном возвращении в Россию выведенных за рубеж многомиллиардных активов "русичей".
"Охота американских олигархов из deep state (глубинного государства – ред.) за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам", - написал Дерипаска.
"Первый: от 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 € или $, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах, средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток) возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности", – отмечает Дерипаска.
"Здесь, конечно, это не очень ценят. И всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы. Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским deep state", – считает автор.
Агентство Блумберг ранее подсчитало, что сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигла 50 миллиардов долларов.