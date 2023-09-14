https://ria.ru/20230914/aktivy-1896350279.html

Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов

Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов - РИА Новости, 14.09.2023

Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем телеграм-канале о медленном, но верном возвращении в Россию выведенных за рубеж многомиллиардных активов... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:59

2023-09-14T15:59

2023-09-14T15:59

экономика

россия

олег дерипаска

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем телеграм-канале о медленном, но верном возвращении в Россию выведенных за рубеж многомиллиардных активов "русичей". "Охота американских олигархов из deep state (глубинного государства – ред.) за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам", - написал Дерипаска. "Первый: от 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 € или $, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах, средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток) возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности", – отмечает Дерипаска. "Здесь, конечно, это не очень ценят. И всякие держиморды от правоустояохранителей продолжают кошмарить бизнес, продолжаются наезды на деловых людей, на оставшихся у нас иностранных инвесторов и на их активы. Но тем не менее этот процесс продолжается и постоянно стимулируется тем самым американским deep state", – считает автор. Агентство Блумберг ранее подсчитало, что сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигла 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896326796.html

https://ria.ru/20221118/aktivy-1832492090.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, олег дерипаска, санкции в отношении россии