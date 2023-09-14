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"Аэрофлот" работает с Минтрансом над легализацией овербукинга

"Аэрофлот" работает с Минтрансом над легализацией овербукинга - РИА Новости, 14.09.2023

"Аэрофлот" работает с Минтрансом над легализацией овербукинга

"Аэрофлот" работает с Минтрансом РФ над легализацией овербукинга, готовя соответствующие документы, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:15

2023-09-14T00:15

2023-09-14T00:15

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" работает с Минтрансом РФ над легализацией овербукинга, готовя соответствующие документы, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Работаем с министерством транспорта над проектами нормативных актов по этим вопросам. Мы видим в этом целесообразность, особенно в части овербукинга для лоукостера "Победа". Закон об овербукинге позволит всем авиакомпаниям выйти из серой зоны. Все понимают, что в том или ином виде овербукинг на рейсах бывает. Например, это происходит при вынужденной замене ВС (воздушного судна - ред.), когда по техпричинам приходится использовать самолет меньшей вместимости", - сказал Александровский. Он добавил, что для авиакомпаний овербукинг является понятным инструментом: авиаперевозчики видят загрузку рейсов, процент пассажиров, которые не являются на рейс, и продают билеты с учетом этих данных. Александровский отметил, что овербукинг должен быть понятен для пассажиров. "Мы выступаем за то, чтобы все-таки все играли по одним правилам и для пассажиров правила были бы понятны. Ни в коем случае речь не идет об ущемлении их прав. Наоборот, повышая доходность, авиакомпании смогут делать перевозку более доступной", - заявил он. Овербукинг - сверхбронирование, часто применяется в работе иностранных авиакомпаний. При его использовании перевозчик продает билетов больше, чем доступно мест в самолете, в надежде на то, что часть пассажиров не явится на рейс. Тем самым повышается загрузка рейсов. Минтранс России в 2015 году подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг. Планировалось, что закон вступит в силу к лету 2016 года. Однако в июне 2017 года занимавший тогда пост главы Минтранса Максим Соколов заявил, что вопрос о законодательном разрешении овербукинга в России пока не стоит на повестке дня. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, максим соколов, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет