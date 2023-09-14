Гендиректор: "Аэрофлот" работает с Минтрансом над легализацией овербукинга
Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.
Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.
Программа форума в этом году очень насыщенная.
На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.
На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.
Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.
Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.
Для участников ВЭФ приготовили много интересного.
Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".
Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".
Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Для гостей форума организовали и культурную программу.
Для гостей форума организовали и культурную программу.
В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".
В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".
На сценах уже начались выступления артистов.
До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.
До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.
С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.
С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.
Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.
Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.
В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.
В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.
Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.
Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.
Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.
Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.
В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.
Программа форума в этом году очень насыщенная.
На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.
Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.
Для участников ВЭФ приготовили много интересного.
Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".
Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Для гостей форума организовали и культурную программу.
В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".
На сценах уже начались выступления артистов.
До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.
С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.
Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.
В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.
Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.
Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.
В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.
РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.