https://ria.ru/20230914/aeroflot-1896227176.html

"Аэрофлот" не будет менять график рейсов "Шереметьево" из-за БПЛА

"Аэрофлот" не будет менять график рейсов "Шереметьево" из-за БПЛА - РИА Новости, 14.09.2023

"Аэрофлот" не будет менять график рейсов "Шереметьево" из-за БПЛА

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" не планирует корректировать расписание рейсов в московском аэропорту "Шереметьево" из-за периодических ограничений РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:13

2023-09-14T00:13

2023-09-14T00:13

москва

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153321/06/1533210602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64a301bacf4307df86bf9f7d71383c74.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" не планирует корректировать расписание рейсов в московском аэропорту "Шереметьево" из-за периодических ограничений полетов, связанных с атаками беспилотников, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. В последние месяцы аэропортам Москвы периодически приходилось в целях безопасности ограничивать полеты в ночное и утренние время из-за атак беспилотников. Некоторые рейсы в это время перенаправлялись на запасные аэропорты. "В первую очередь это дополнительное неудобство для пассажиров, но для нас безопасность полетов - приоритет номер один. Тем не менее, мы не планируем корректировать нашу производственную программу", - сказал Александровский. Он отметил, что статистически аэропорт "Шереметьево", где базируется авиакомпания, менее подвержен влиянию беспилотников. "Тем не менее, нас это тоже затрагивает. Самое существенное, это когда у нас порядка 19 рейсов ушло на запасные аэродромы в течение всего суточного плана. Безусловно, это оказывает влияние на нашу деятельность", - уточнил он. Глава перевозчика также уточнил, что возможность компенсации расходов авиакомпании из-за перенаправления рейсов не обсуждается. "Это наши расходы, связанные с нашей операционной деятельностью, вопрос о компенсациях не стоит. Операционно для нас это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям", - пояснил Александровский. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230914/bilety-1896226548.html

москва

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф-2023