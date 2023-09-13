https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1895991425.html

Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру

Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру - РИА Новости, 13.09.2023

Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру

Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:47

2023-09-13T03:47

2023-09-13T03:48

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украина

сша

мария захарова

владимир зеленский

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ. "Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией. "То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.

https://ria.ru/20230913/ambitsii-1895986611.html

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россия, украина, сша, мария захарова, владимир зеленский, в мире