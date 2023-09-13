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Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру - РИА Новости, 13.09.2023
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03:47 13.09.2023 (обновлено: 03:48 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1895991425.html
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру
Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:47
2023-09-13T03:48
россия
украина
сша
мария захарова
владимир зеленский
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ. "Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией. "То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.
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Россия, Украина, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, В мире
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру

Захарова: Зеленский займется казуистикой ради видимости стремления к миру

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.
"Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.
"То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.
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