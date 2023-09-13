https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1895991425.html
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру
Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:47
2023-09-13T03:47
2023-09-13T03:48
россия
украина
сша
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владимир зеленский
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ. "Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией. "То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.
https://ria.ru/20230913/ambitsii-1895986611.html
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россия, украина, сша, мария захарова, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, В мире
Захарова рассказала, как Зеленский поддерживает видимость стремления к миру
Захарова: Зеленский займется казуистикой ради видимости стремления к миру
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский будет придумывать различные "казуистические фразы", чтобы создать видимость стремления к миру с Россией, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что если США
считают, что Украина
готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.
"Думаю, что они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении", - сказала Захарова на полях ВЭФ-2023, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.
"То есть они будут придумывать абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы. Формула мира Зеленского - там про мир не сказано ничего, там только про силовые сценарии и так далее, а называется "формула мира", - они будут придумывать вот такие формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила", - добавила она.
"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского